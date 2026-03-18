Команда Усика хоче бій з зіркою UFC в боксі, а не Джейком Полом в MMA

Команда Олександра Усика не розглядає варіант бою за правилами ММА проти Джейка Пола. Натомість у таборі українського чемпіона допускають можливість кросоверного поєдинку з ексчемпіоном UFC Джоном Джонсом.

Про це заявив директор команди Усика Сергій Лапін у коментарі для talkSPORT, передає портал Новини.LIVE.

Усик змінив пріоритети в ММА

Лапін уточнив, що поєдинок із Джейком Полом саме в ММА наразі не входить у плани. За його словами, команда зосереджена на інших форматах і не веде предметних переговорів щодо такого бою.

"Бій із Джейком Полом за правилами ММА на цьому етапі не розглядається", — сказав Лапін.

Раніше Усик активно просував ідею бою в ММА, але думку щодо Джейка Пола команда змінила після того, як того нокаутував Ентоні Джошуа.

Водночас представник Усика окреслив інший можливий сценарій. Йдеться про поєдинок проти Джонса, який є колишнім чемпіоном UFC у важкій вазі та має досвід виступів на найвищому рівні змішаних єдиноборств.

Лапін зазначив, що такий бій може відбутися у США і привернути значну увагу. За його словами, протистояння найкращого бійця ММА у надважкій вазі та одного з провідних боксерів сучасності може стати великою подією.

Олександр Усик залишається чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF. Українець має 24 перемоги у 24 боях, з яких 15 завершив нокаутом.

Джейк Пол провів 14 поєдинків у професійному боксі, здобув 12 перемог і зазнав двох поразок. Американець не має досвіду виступів у ММА на професійному рівні, що також впливає на позицію команди Усика.

Джон Джонс тривалий час був чемпіоном UFC і входить до числа найуспішніших бійців в історії організації. Його можливий поєдинок із Усиком розглядається як кросовер між двома дисциплінами.

Команда українця продовжує аналізувати варіанти для наступного бою після Ріко Верховена, з яким вони битимуться в травні в Єгипті.

