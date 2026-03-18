Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Команда Усика хоче бій з зіркою UFC в боксі, а не Джейком Полом в MMA

Ua ru
Дата публікації: 18 березня 2026 13:26
Олександр Усик. Фото: Reuters

Команда Олександра Усика не розглядає варіант бою за правилами ММА проти Джейка Пола. Натомість у таборі українського чемпіона допускають можливість кросоверного поєдинку з ексчемпіоном UFC Джоном Джонсом.

Про це заявив директор команди Усика Сергій Лапін у коментарі для talkSPORT, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Усик змінив пріоритети в ММА

Лапін уточнив, що поєдинок із Джейком Полом саме в ММА наразі не входить у плани. За його словами, команда зосереджена на інших форматах і не веде предметних переговорів щодо такого бою.

"Бій із Джейком Полом за правилами ММА на цьому етапі не розглядається", — сказав Лапін.

Раніше Усик активно просував ідею бою в ММА, але думку щодо Джейка Пола команда змінила після того, як того нокаутував Ентоні Джошуа.

Водночас представник Усика окреслив інший можливий сценарій. Йдеться про поєдинок проти Джонса, який є колишнім чемпіоном UFC у важкій вазі та має досвід виступів на найвищому рівні змішаних єдиноборств.

Лапін зазначив, що такий бій може відбутися у США і привернути значну увагу. За його словами, протистояння найкращого бійця ММА у надважкій вазі та одного з провідних боксерів сучасності може стати великою подією.

Олександр Усик залишається чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF. Українець має 24 перемоги у 24 боях, з яких 15 завершив нокаутом.

Джейк Пол провів 14 поєдинків у професійному боксі, здобув 12 перемог і зазнав двох поразок. Американець не має досвіду виступів у ММА на професійному рівні, що також впливає на позицію команди Усика.

Джон Джонс тривалий час був чемпіоном UFC і входить до числа найуспішніших бійців в історії організації. Його можливий поєдинок із Усиком розглядається як кросовер між двома дисциплінами.

Команда українця продовжує аналізувати варіанти для наступного бою після Ріко Верховена, з яким вони битимуться в травні в Єгипті.

Нагадаємо, Мирон Маркевич оцінив склад Сергія Реброва на гру зі Швецією.

Також раніше британський проспект Мозес Ітаума пригадав Усику одне інтев'юдорікнув Олександру Усику за його вислови.

Олександр Усик UFC Джон Джонс Джейк Пол Сергій Лапін
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації