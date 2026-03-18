Усик здивував Джошуа під час спільного тренування

Олександр Усик та Ентоні Джошуа після одного зі своїх поєдинків. Фото: Khalid Alhaj/MB Media/Getty Images

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик почав готуватися до поєдинку з кікбоксером Ентоні Джошуа. Протистояння відбудеться 23 травня 2026 року в Єгипті. Тренування українця відвідав його старий друг і суперник.

Олександр Усик попрацював у залі з Ентоні Джошуа, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на READY TO FIGHT.

На опублікованому відео два чемпіони, чинний і колишній, працюють у тренажерному залі. Олександр Усик демонструє Ентоні Джошуа вправу з гирею, яку вміло підкидає над собою. Британець уважно спостерігає за колишнім суперником, після чого повторює вправу.

Історія дружби Усика та Джошуа

Два боксери вперше зустрілися на рингу 2021 року, коли українець перейшов у надважку вагу й отримав шанс поборотися за чемпіонські пояси. Їхній перший бій відбувся в Лондоні, де Олександр Усик впевнено переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів завдяки швидкості, техніці й тактичній гнучкості.

Реванш відбувся 2022 року в Саудівській Аравії. Джошуа спробував змінити стратегію, зробив акцент на силовий бокс і краще провів окремі відрізки бою. Однак Усик зумів адаптуватися, витримав тиск і в другій половині поєдинку знову перехопив ініціативу. У підсумку він знову переміг за очками й оформив статус суперзірки дивізіону.

За межами рингу стосунки боксерів розвивалися без ворожнечі, вони ставляться з повагою один до одного. Британець неодноразово зізнавався, що в нього немає претензій до колишнього суперника. Вони часто зустрічаються на спільних заходах, коментують дописи один одного в соціальних мережах і періодично тренуються разом.

