Джошуа міг змінити громадянство заради повернення на ринг

Джошуа міг змінити громадянство заради повернення на ринг

Дата публікації: 14 березня 2026 15:16
Джошуа змінив резидентство на ОАЕ і може повернутися на ринг
Ентоні Джошуа у своїй найкращій формі. Фото: instagram.com/Anthonyjoshua/

Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа змінив статус податкового резидентства і тепер офіційно пов'язаний з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Такий крок може бути частиною його підготовки до повернення на ринг після періоду відновлення.

Раніше боксер виступав та жив у Великій Британії, де будував основну частину своєї професійної кар'єри, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Читайте також:

Зміна резидентства стала відома з корпоративних документів компаній боксера Sparta Promotions Limited та 258 Investments Limited. У поданих документах зазначено, що Джошуа тепер проживає в ОАЕ. Цей крок може вплинути як на його фінансову діяльність, так і на майбутні спортивні плани.

Энтони Джошуа
Ентоні Джошуа готується до бою. Фото: instagram.com/Anthonyjoshua/

Джошуа давно пов'язаний із Дубаєм

Боксер регулярно приїжджав у Дубай для тренувань, рекламних заходів і відпочинку. У різні роки він проводив там тренувальні збори та співпрацював з низкою брендів. Одним із найвідоміших епізодів стала тренувальна сесія на вертолітному майданчику готелю Burj Al Arab у 2017 році.

Ентоні Джошуа — олімпійський чемпіон Лондона-2012 та колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO. За професійну кар'єру британець провів десятки боїв та здобув безліч перемог нокаутом.

Він залишається одним із найбільш упізнаваних боксерів сучасності і довгий час входив до числа лідерів дивізіону. Джошуа також отримав державні нагороди Великої Британії за досягнення у спорті.

Нагадаємо, раніше кікбоксер Ріко Верховен поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з Олександром Усиком.

Молодий український футболіст був мобілізований і вже найближчим часом вирушить у бойовий підрозділ.

Великобританія спорт бокс Ентоні Джошуа боксер
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
