Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Вихованця київського Динамо несподівано мобілізували

Вихованця київського Динамо несподівано мобілізували

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 12:39
Півзахисника Колоса-2 Казакова мобілізували до ЗСУ
Максим Казаков. Фото: "Динамо" Київ

Півзахисник "Колоса-2" Максим Казаков був мобілізований та приєднався до лав Збройних сил України. Футболіст уже проходить службу в одній із військових частин.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на портал Sport Arena.

Реклама
Читайте також:

Мобілізували вихованця київського футболу

Мобілізований 30-річний хавбек є вихованцем київських "Арсенала" та "Динамо", до академії якого приєднався пізніше.

У різні роки Казаков виступав за "Зорю", "Дружбу" та "ЮКСА". Влітку 2025 року півзахисник приєднався до дублюючого складу ковалівського "Колоса".

У поточному сезоні футболіст провів 17 матчів у Другій лізі України. У цих поєдинках він забив два м’ячі.

"Колос-2" після першої частини сезону очолює турнірну таблицю групи Б Другої ліги. Команда з Ковалівки набрала 45 очок.

Цікаво, що активно мобілізовувати гравців "Колосу-2" почали після того, як гравець команди Данило Колесник побився зі співробітниками ТЦК.

Нагадаємо, ексчемпіон світу Майк Тайсон розповів про місце Олександра Усика в боксі.

Кохана дівчина українського футболіста роздяглася на камеру.

футбол Динамо Колос мобілізація ТЦК та СП
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації