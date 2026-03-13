Півзахисника Колоса-2 Казакова мобілізували до ЗСУ

Максим Казаков. Фото: "Динамо" Київ

Півзахисник "Колоса-2" Максим Казаков був мобілізований та приєднався до лав Збройних сил України. Футболіст уже проходить службу в одній із військових частин.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на портал Sport Arena.

Мобілізували вихованця київського футболу

Мобілізований 30-річний хавбек є вихованцем київських "Арсенала" та "Динамо", до академії якого приєднався пізніше.

У різні роки Казаков виступав за "Зорю", "Дружбу" та "ЮКСА". Влітку 2025 року півзахисник приєднався до дублюючого складу ковалівського "Колоса".

У поточному сезоні футболіст провів 17 матчів у Другій лізі України. У цих поєдинках він забив два м’ячі.

"Колос-2" після першої частини сезону очолює турнірну таблицю групи Б Другої ліги. Команда з Ковалівки набрала 45 очок.

Цікаво, що активно мобілізовувати гравців "Колосу-2" почали після того, як гравець команди Данило Колесник побився зі співробітниками ТЦК.

