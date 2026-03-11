Майк Тайсон порівняв Усика з бійцями своєї епохи

Майк Тайсон під час візиту до Африки. Фото: Justin Makangara/Anadolu via Getty Images

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон висловив свою думку щодо сучасного покоління боксерів. Легендарний американець також прокоментував виступи чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика.

"Залізний Майк" упевнений, що за його часів боксери були більш стійкими до потрясінь, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Ring.

Майк Тайсон зазначив, що український боксер уже домігся значних результатів на професійному рингу. Серед його головних перемог американець згадав поєдинки проти Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

Олександр Усик готується до поєдинку. Фото: instagram.com/usykaa/

Тайсон порівняв епохи боксу

Колишній чемпіон також звернув увагу на відмінності між сучасним боксом і часом, коли виступали він сам, Евандер Холіфілд і Леннокс Льюїс. За його словами, інтенсивність боїв і кількість захистів титулу тоді були значно вищими. "Залізний Майк" вважає, що Олександру Усику та іншим сучасним чемпіонам було б складно витримати такий темп.

"Я б із задоволенням вийшов у ринг проти Усика. Холіфілд теж влаштував би йому дуже важкий бій. Але це була інша епоха, і тоді, щоб перемогти таких хлопців, їх потрібно було буквально знищувати", — заявив Майк Тайсон.

