Головна Спорт Усик розпочав тренувальний табір до бою з Верховеном

Усик розпочав тренувальний табір до бою з Верховеном

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 00:43
Усик розпочав підготовку до бою з Верховеном
Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик розпочав підготовку до майбутнього поєдинку. Український боксер готується до бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ведучого YouTube-каналу "ТАЙК МАЙСОН" Максима Діденка.

Александр Усик
Олександр Усик в тренувальному таборі. Фото: скриншот

Усик почав працювати в своєму тренувальному таборі

За словами Діденка, Усик вже прибув до іспанського міста Гандія, де проходитиме підготовку до поєдинку. Цю інформацію підтвердили його власні джерела.

"Від моїх джерел можу підтвердити інформацію, яка зʼявилася в медіа: Олександр Усик заїхав до Гандії та розпочав табір перед Верховеном", — сказав Діденко.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни в Україні Гандія стала постійним місцем підготовки Усіка. У цьому ж місті до бою з Джейком Полом готувався Ентоні Джошуа.

Бій між 39-річним українцем та 36-річним нідерландцем має відбутися 23 травня. Поєдинок планують провести у Гізі в Єгипті.

Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
