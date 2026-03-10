Усик розпочав підготовку до бою з Верховеном

Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик розпочав підготовку до майбутнього поєдинку. Український боксер готується до бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ведучого YouTube-каналу "ТАЙК МАЙСОН" Максима Діденка.

Реклама

Читайте також:

Олександр Усик в тренувальному таборі. Фото: скриншот

Усик почав працювати в своєму тренувальному таборі

За словами Діденка, Усик вже прибув до іспанського міста Гандія, де проходитиме підготовку до поєдинку. Цю інформацію підтвердили його власні джерела.

"Від моїх джерел можу підтвердити інформацію, яка зʼявилася в медіа: Олександр Усик заїхав до Гандії та розпочав табір перед Верховеном", — сказав Діденко.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни в Україні Гандія стала постійним місцем підготовки Усіка. У цьому ж місті до бою з Джейком Полом готувався Ентоні Джошуа.

Бій між 39-річним українцем та 36-річним нідерландцем має відбутися 23 травня. Поєдинок планують провести у Гізі в Єгипті.

Нагадаємо, раніше боснійський футболіст вирішив отримати паспорт громадянина України.

Також президент "Динамо" Ігор Суркіс назвав ідеального тренера для клубу.