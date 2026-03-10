Видео
У Усика стартовала подготовка к бою с Верховеном

У Усика стартовала подготовка к бою с Верховеном

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 00:43
Усик начал лагерь в Испании перед боем с Верховеном
Александр Усик. Фото: Reuters

Украинский чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик приступил к подготовке к следующему поединку. Соперником украинца станет нидерландский кикбоксер Рико Верховен.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ведущего YouTube-канала "ТАЙК МАЙСОН" Максима Диденко.

Александр Усик в тренировочном лагере. Фото: скриншот

Усик начал работать в своем тренировочном лагере

По словам Диденко, Усик уже прибыл в испанский город Гандия, где будет проходить подготовку к поединку. Эту информацию подтвердили его собственные источники.

"От моих источников могу подтвердить информацию, которая появилась в медиа: Александр Усик заехал в Гандию и начал лагерь перед Верховеном", — сказал Диденко.

Отметим, что после начала полномасштабной войны в Украине Гандия стала постоянным местом подготовки Усика. В этом же городе к бою с Джейком Полом готовился Энтони Джошуа.

Бой между 39-летним украинцем и 36-летним нидерландцем должен состояться 23 мая. Поединок планируют провести в Гизе в Египте.

Напомним, ранее боснийский футболист решил получить паспорт гражданина Украины.

Также президент "Динамо" Игорь Суркис назвал идеального тренера для клуба.

Александр Усик бокс супертяжелый вес профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
