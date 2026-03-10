Усик начал лагерь в Испании перед боем с Верховеном

У Усика стартовала подготовка к бою с Верховеном
Украинский чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик приступил к подготовке к следующему поединку. Соперником украинца станет нидерландский кикбоксер Рико Верховен.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ведущего YouTube-канала "ТАЙК МАЙСОН" Максима Диденко.
Усик начал работать в своем тренировочном лагере
По словам Диденко, Усик уже прибыл в испанский город Гандия, где будет проходить подготовку к поединку. Эту информацию подтвердили его собственные источники.
"От моих источников могу подтвердить информацию, которая появилась в медиа: Александр Усик заехал в Гандию и начал лагерь перед Верховеном", — сказал Диденко.
Отметим, что после начала полномасштабной войны в Украине Гандия стала постоянным местом подготовки Усика. В этом же городе к бою с Джейком Полом готовился Энтони Джошуа.
Бой между 39-летним украинцем и 36-летним нидерландцем должен состояться 23 мая. Поединок планируют провести в Гизе в Египте.
