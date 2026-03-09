Усик став боксером року за версією BBBoC

Усик отримав престижну нагороду в Великій Британії
Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик отримав престижну відзнаку у Великій Британії. Його визнали найкращим іноземним боксером року.
Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на BoxingScene.
Нагорода для Усика
Нагороду "Кращому іноземному боксеру року" українцю вручила Британська рада контролю боксу (British Boxing Board of Control) під час щорічної церемонії нагородження.
У липні 2025 року Усик переміг британця Даніеля Дюбуа на стадіоні Wembley у Лондоні. Українець вдруге зупинив суперника достроково та повернув статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
Перед цим Усик двічі переміг іншого британського боксера — Тайсона Ф’юрі.
У відеозверненні український чемпіон подякував організаторам за нагороду.
"Дякую British Boxing Board за цю нагороду. Для мене це дуже особливо. Сподіваюся, що скоро знову побачуся з вами у Великій Британії", — сказав Усик.
Наступний бій українця запланований на 23 травня. У поєдинку, який відбудеться у Гізі (Єгипет), Усик зустрінеться з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
Нагадаємо, київське "Динамо" планує продати нападника Владислава Супрягу в один із клубів УПЛ.
Також талановитий боснійський футболіст невдовзі отримає українське громадянство.
Читайте Новини.LIVE!