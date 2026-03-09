Відео
Відео

Головна Спорт Усик отримав престижну нагороду в Великій Британії

Усик отримав престижну нагороду в Великій Британії

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 01:49
Усик став боксером року за версією BBBoC
Олександр Усик. Фото: Reuters

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик отримав престижну відзнаку у Великій Британії. Його визнали найкращим іноземним боксером року.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на BoxingScene.

Читайте також:
Александр Усик
Нагорода для Усика

Нагороду "Кращому іноземному боксеру року" українцю вручила Британська рада контролю боксу (British Boxing Board of Control) під час щорічної церемонії нагородження.

У липні 2025 року Усик переміг британця Даніеля Дюбуа на стадіоні Wembley у Лондоні. Українець вдруге зупинив суперника достроково та повернув статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Перед цим Усик двічі переміг іншого британського боксера — Тайсона Ф’юрі.

У відеозверненні український чемпіон подякував організаторам за нагороду.

"Дякую British Boxing Board за цю нагороду. Для мене це дуже особливо. Сподіваюся, що скоро знову побачуся з вами у Великій Британії", — сказав Усик.

Наступний бій українця запланований на 23 травня. У поєдинку, який відбудеться у Гізі (Єгипет), Усик зустрінеться з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Олександр Усик бокс суперважка вага професійний бокс українські боксери
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
