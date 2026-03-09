Усик стал боксером года по версии BBBoC

Усик выиграл награду в Великобритании
Украинский чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик был признан лучшим иностранным боксером года. Награду украинцу вручила Британская боксерская комиссия.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на BoxingScene.
Награда для Усика
Награду "Лучшему иностранному боксеру года" украинцу вручил Британский совет контроля бокса (British Boxing Board of Control) во время ежегодной церемонии награждения.
В июле 2025 года Усик победил британца Даниэля Дюбуа на стадионе Wembley в Лондоне. Украинец во второй раз остановил соперника досрочно и вернул статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Перед этим Усик дважды победил другого британского боксера — Тайсона Фьюри.
В видеообращении украинский чемпион поблагодарил организаторов за награду.
"Спасибо British Boxing Board за эту награду. Для меня это очень особенно. Надеюсь, что скоро снова увижусь с вами в Великобритании", — сказал Усик.
Следующий бой украинца запланирован на 23 мая. В поединке, который состоится в Гизе (Египет), Усик встретится с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
