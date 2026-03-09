Видео
Главная Спорт Усик выиграл награду в Великобритании

Усик выиграл награду в Великобритании

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 01:49
Усик стал боксером года по версии BBBoC
Александр Усик. Фото: Reuters

Украинский чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик был признан лучшим иностранным боксером года. Награду украинцу вручила Британская боксерская комиссия.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на BoxingScene.

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Награда для Усика

Награду "Лучшему иностранному боксеру года" украинцу вручил Британский совет контроля бокса (British Boxing Board of Control) во время ежегодной церемонии награждения.

В июле 2025 года Усик победил британца Даниэля Дюбуа на стадионе Wembley в Лондоне. Украинец во второй раз остановил соперника досрочно и вернул статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Перед этим Усик дважды победил другого британского боксера — Тайсона Фьюри.

В видеообращении украинский чемпион поблагодарил организаторов за награду.

"Спасибо British Boxing Board за эту награду. Для меня это очень особенно. Надеюсь, что скоро снова увижусь с вами в Великобритании", — сказал Усик.

Следующий бой украинца запланирован на 23 мая. В поединке, который состоится в Гизе (Египет), Усик встретится с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
