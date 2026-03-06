Видео
Главная Спорт Верховен объяснил, как Фьюри помог организовать бой с Усиком

Верховен объяснил, как Фьюри помог организовать бой с Усиком

Дата публикации 6 марта 2026 15:21
Верховен рассказал, как Фьюри повлиял на организацию боя с Усиком
Тайсон Фьюри в хорошей форме. Фото: instagram.com/tysonfury/

В профессиональном боксе готовится одно из главных событий года. Уже официально объявлен поединок между Александром Усиком и кикбоксером Рико Верховеном.

Бой состоится 23 марта и пройдет в Египте на площадке у пирамид Гизы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на DAZN.

Читайте также:

Идея организации этого поединка возникла после предложения известного британского тренера Питера Фьюри. После этого стороны начали обсуждать возможность проведения боя, а команды спортсменов установили прямой контакт. 

Рико Верхувен
Рико Верховен готовится к поединку. Фото: instagram.com/ricoverhoeven/

Как появилась идея поединка Усик — Верховен

По словам самого Рико, изначально рассматривался вариант поединка с Энтони Джошуа. Однако переговоры по организации боя пришлось отложить из-за трагических обстоятельств, после чего тренер предложил другой вариант соперника.

"Планировался бой с Джошуа, но вы знаете о смерти его друзей в ДТП, поэтому этот вопрос отложили. Мой тренер Питер Фьюри сказал что можно рассмотреть вариант боя с Усиком. Мне понравилась эта идея и мы связались с его командой", — объяснил Рико Верховен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поединок пройдет 23 марта в Гизе рядом с египетскими пирамидами и станет одним из самых необычных боксерских событий года. Александр Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA WBC и IBF. Рико Верховен известен как многолетний чемпион Glory в тяжелом весе и один из самых титулованных кикбоксеров современности. 

Напомним, ранее вызов Александру Усику бросил еще один известный чемпион, но есть нюанс в организации этого боя. 

В столице Ирана Тегеране ракетным ударом разрушен самый большой стадион страны, на котором играла местная сборная. 

спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Рико Верхувен Бой Усик — Верхувен
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
