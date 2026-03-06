Хижняк выйдет на первый бой в статусе профи против Барона

Хижняк узнал первого соперника в профессиональном боксе
Олимпийский чемпион Александр Хижняк готовится провести первый поединок на профессиональном ринге. Молодой украинский боксер узнал имя соперника, с которым встретится в своем дебютном бою.
Противником Хижняка станет представитель Колумбии Вильмер Барон, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Украинскую федерацию бокса.
Согласно официальной статистике, на профессиональном ринге Вильмер Барон провел 22 поединка, одержав восемь побед при тринадцати поражениях и одной ничьей.
Когда состоится бой Хижняк — Вильмер
Поединок запланирован на 21 марта и пройдет в рамках боксерского вечера, который организует промоутерская компания Usyk 17 Promotions. Турнир примет Equides Club в Лесниках, а трансляцию события покажут платформы Суспільне Спорт и DAZN.
Вильмер Барон — колумбийский профессиональный боксер, выступающий в среднем и первом среднем весе. За годы карьеры он провел более двадцати боев, часть из которых завершил досрочно благодаря нокаутам. Барон регулярно выступает на турнирах в странах Латинской Америки и имеет опыт встреч с соперниками из разных стран.
