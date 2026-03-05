Видео
Главная Спорт Усика хотят лишить одного из чемпионских поясов

Усика хотят лишить одного из чемпионских поясов

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 11:12
Усик рискует потерять пояс IBF в супертяжелом весе
Чемпион мира по боксу Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Промоутер Калле Зауэрланд обратился к Международной боксерской федерации с предложением назначить титульный бой в супертяжелом весе для британца Дерека Чисоры. Он отдельно остановился на ситуации вокруг Александра Усика

По его мнению, претендент заслуживает возможность побороться за пояс IBF, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Boxing News 24/7.

Читайте также:

КаллеЗауэрланд отметил, что действующий чемпион Александр Усик за время своего правления в супертяжелом дивизионе не проводил обязательную защиту титула по версии этой организации. При этом Дерек Чисора занимает высокое место в рейтинге претендентов. 

Александр Усик
Александр Усик перед боем. Фото: instagram.com/usykaa/

Вопрос титула IBF и судьба Усика

Промоутер также обратил внимание на предстоящий поединок, в котором Чисора встретится с Деонтеем Уайлдером. Он считает, что масштаб такого боя и положение британца в рейтинге могут стать основанием для титульного статуса поединка. Зауэрланд высказался о ситуации вокруг титула и украинского чемпиона

"Усик уже является легендой бокса и объединенным чемпионом мира в тяжелом и супертяжелом весе. Я гордился тем, что в 2018 году в ринге надел на него четвертый пояс, и он сделал то же самое уже в супертяжелом весе. Но спорт есть спорт, и возможность биться за пояс стала бы отличным дополнением", — заявил Зауэрланд.

Тем временем Александр Усик уже готовится к поединку с Рико Верхувеном, который состоится в Египте у пирамид Гизы в субботу, 23 мая.

Напомним, Йожеф Сабо объяснил причину веры в команду Сергея Реброва перед матчем против шведов в отборе на ЧМ-2026. 

Украинский футболист Михаил Мудрик снова оказался в центре внимания из-за возможного судебного иска. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
