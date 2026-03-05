З одним із чемпіонських поясів Усика виникла проблема

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Промоутер Калле Зауерланд закликав Міжнародну боксерську федерацію призначити титульний поєдинок у надважкій вазі за участю британця Дерека Чісори. Окрему увагу він приділив ситуації, що склалася навколо Олександра Усика.

На його думку, претендент заслуговує на можливість поборотися за пояс IBF, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Boxing News 24/7.

КаллеЗауерланд зазначив, що чинний чемпіон Олександр Усик за час свого правління в суперважкому дивізіоні не проводив обов'язковий захист титулу за версією цієї організації. При цьому Дерек Чісора посідає високе місце в рейтингу претендентів.

Олександр Усик перед боєм. Фото: instagram.com/usykaa/

Питання титулу IBF та доля Усика

Промоутер також звернув увагу на майбутній поєдинок, у якому Чісора зустрінеться з Деонтеєм Вайлдером. Він вважає, що масштаб такого бою і становище британця в рейтингу можуть стати підставою для титульного статусу поєдинку. Зауерланд висловився щодо ситуації навколо титулу та українського чемпіона.

"Усик уже є легендою боксу та об'єднаним чемпіоном світу у важкій та надважкій вазі. Я пишався тим, що у 2018 році в рингу одягнув на нього четвертий пояс, і він зробив те ж саме вже в суперважкій вазі. Але спорт є спорт, і можливість битися за пояс стала б чудовим доповненням", — заявив Зауерланд.

Тим часом Олександр Усик уже готується до поєдинку з Ріко Верхувеном, який відбудеться в Єгипті біля пірамід Гізи в суботу, 23 травня.

