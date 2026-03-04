Відео
Головна Спорт Верховен вважає, що вони з Усиком однакові

Верховен вважає, що вони з Усиком однакові

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 20:49
Верховен розповів, чому бій з Усиком стане вишенькою на торті
Олександр Усик та Ріко Верховен. Фото: постер до бою

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен висловився про майбутній поєдинок проти українського чемпіона Олександра Усика. Бій має відбутися у травні.

Про це Верховен заявив в інтерв’ю YouTube-каналу The Ariel Helwani Show, передає портал Новини.LIVE з посиланням на LuckyPunch.

Рико Верховен
Ріко Верховен. Фото: instagram.com/ricoverhoeven

Слова Верховена перед поєдинком

За словами нідерландця, він розглядає цей поєдинок як особливу подію у своїй кар’єрі. Верховен зазначив, що Усик є уособленням домінування у боксі, подібно до того, як він сам довгий час домінував у кікбоксингу.

"Бій проти Ентоні Джошуа також був суперкрутим. Але він зовсім інший боєць. Олександр Усик — це Ріко Верховен у боксі. Тобто він домінував так довго і в такій феноменальній манері. Тож я подумав: Вау, якщо ми зможемо це втілити, це буде як вишенька на торті", — сказав Верховен.

Поєдинок між Верховеном та Усиком запланований на 23 травня в Гізі (Єгипет). На кону стоятиме повноцінний титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі.

Рішення надати цьому поєдинку чемпіонський статус піддалося нищівній критиці від боксерського світу. Більщість не підтримали цю ідею, оскільки у Верховена раніше був лише один бій в боксі.

Олександр Усик бокс професійний бокс українські боксери Ріко Верхувен
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
