Верховен розповів, чому бій з Усиком стане вишенькою на торті

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен висловився про майбутній поєдинок проти українського чемпіона Олександра Усика. Бій має відбутися у травні.

Про це Верховен заявив в інтерв’ю YouTube-каналу The Ariel Helwani Show, передає портал Новини.LIVE з посиланням на LuckyPunch.

Слова Верховена перед поєдинком

За словами нідерландця, він розглядає цей поєдинок як особливу подію у своїй кар’єрі. Верховен зазначив, що Усик є уособленням домінування у боксі, подібно до того, як він сам довгий час домінував у кікбоксингу.

"Бій проти Ентоні Джошуа також був суперкрутим. Але він зовсім інший боєць. Олександр Усик — це Ріко Верховен у боксі. Тобто він домінував так довго і в такій феноменальній манері. Тож я подумав: Вау, якщо ми зможемо це втілити, це буде як вишенька на торті", — сказав Верховен.

Поєдинок між Верховеном та Усиком запланований на 23 травня в Гізі (Єгипет). На кону стоятиме повноцінний титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі.

Рішення надати цьому поєдинку чемпіонський статус піддалося нищівній критиці від боксерського світу. Більщість не підтримали цю ідею, оскільки у Верховена раніше був лише один бій в боксі.

