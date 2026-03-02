WBC дозволила Усику добровільний захист проти Верховена

Олександр Усик. Фото: Reuters

Нідерланський кікбоксер Ріко Верховен матиме можливість поборотися за титул чемпіона світу WBC з боксу в надважкій вазі. Його поєдинок з Олександром Усиком отримав статус добровільного захисту поясу.

Про це передає портал Новини.LIVE з посиланням на офіційну позицію організації.

Реклама

Читайте також:

Рішення після конференції WBC

Рада керуючих Всесвітньої боксерської ради (WBC) повідомила, що санкціонувала бій Усика проти Верховена як добровільний захист. Раніше, під час 63-ї щорічної конференції в Бангкоку, українському чемпіону надали право провести такий поєдинок.

Згодом до організації надійшла петиція з проханням офіційно визнати цей бій титульним. Після розгляду звернення рада погодилася з відповідним форматом зустрічі.

Верховен не входить до рейтингу WBC і має лише один поєдинок у професійному боксі, однак рішення дозволяє йому одразу претендувати на чемпіонський пояс.

Відповідне рішення викликало величезну кількість критики ще до свого прийняття. Чемпіонський статус поєдинку розкритикували боксери, фахівці та журналісти.

Зазначимо, що бій запланований Усика та Верховена запланований на 23 травня в Гізі, Єгипет.

Нагадаємо, футболіст збірної України Ілля Забарний вперше отримав хороші коментарі після гри за "ПСЖ".

Українська зірка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх перемогла на чемпіонаті України.