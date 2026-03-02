Усик с Верховеном проведет добровольную защиту по версии WBC

Александр Усик. Фото: Reuters

Всемирный боксерский совет санкционировал поединок Александра Усика с Рико Верховеном как добровольную защиту титула в супертяжелом весе. Решение принято Советом управляющих организации.

Об этом передает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальную позицию организации.

Реклама

Читайте также:

Решение после конференции WBC

Совет управляющих Всемирного боксерского совета (WBC) сообщил, что санкционировал бой Усика против Верховена как добровольную защиту. Ранее, во время 63-й ежегодной конференции в Бангкоке, украинскому чемпиону предоставили право провести такой поединок.

Впоследствии в организацию поступила петиция с просьбой официально признать этот бой титульным. После рассмотрения обращения совет согласился с соответствующим форматом встречи.

Верховен не входит в рейтинг WBC и имеет только один поединок в профессиональном боксе, однако решение позволяет ему сразу претендовать на чемпионский пояс.

Соответствующее решение вызвало огромное количество критики еще до своего принятия. Чемпионский статус поединка раскритиковали боксеры, специалисты и журналисты.

Отметим, что бой запланирован Усика и Верховена запланирован на 23 мая в Гизе, Египет.

Напомним, футболист сборной Украины Илья Забарный впервые получил хорошие комментарии после игры за "ПСЖ".

Украинская звезда по прыжкам в высоту Ярослава Магучих победила на чемпионате Украины.