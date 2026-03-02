Видео
Україна
Видео

Бой Усика и Верховена получил титульный статус

Дата публикации 2 марта 2026 00:18
Усик с Верховеном проведет добровольную защиту по версии WBC
Александр Усик. Фото: Reuters

Всемирный боксерский совет санкционировал поединок Александра Усика с Рико Верховеном как добровольную защиту титула в супертяжелом весе. Решение принято Советом управляющих организации.

Об этом передает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальную позицию организации.

Решение после конференции WBC

Совет управляющих Всемирного боксерского совета (WBC) сообщил, что санкционировал бой Усика против Верховена как добровольную защиту. Ранее, во время 63-й ежегодной конференции в Бангкоке, украинскому чемпиону предоставили право провести такой поединок.

Впоследствии в организацию поступила петиция с просьбой официально признать этот бой титульным. После рассмотрения обращения совет согласился с соответствующим форматом встречи.

Верховен не входит в рейтинг WBC и имеет только один поединок в профессиональном боксе, однако решение позволяет ему сразу претендовать на чемпионский пояс.

Соответствующее решение вызвало огромное количество критики еще до своего принятия. Чемпионский статус поединка раскритиковали боксеры, специалисты и журналисты.

Отметим, что бой запланирован Усика и Верховена запланирован на 23 мая в Гизе, Египет.

Напомним, футболист сборной Украины Илья Забарный впервые получил хорошие комментарии после игры за "ПСЖ".

Украинская звезда по прыжкам в высоту Ярослава Магучих победила на чемпионате Украины.

Александр Усик бокс украинские боксеры WBC Рико Верхувен
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
