Усик с Верховеном проведет добровольную защиту по версии WBC

Бой Усика и Верховена получил титульный статус
Всемирный боксерский совет санкционировал поединок Александра Усика с Рико Верховеном как добровольную защиту титула в супертяжелом весе. Решение принято Советом управляющих организации.
Об этом передает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальную позицию организации.
Решение после конференции WBC
Совет управляющих Всемирного боксерского совета (WBC) сообщил, что санкционировал бой Усика против Верховена как добровольную защиту. Ранее, во время 63-й ежегодной конференции в Бангкоке, украинскому чемпиону предоставили право провести такой поединок.
Впоследствии в организацию поступила петиция с просьбой официально признать этот бой титульным. После рассмотрения обращения совет согласился с соответствующим форматом встречи.
Верховен не входит в рейтинг WBC и имеет только один поединок в профессиональном боксе, однако решение позволяет ему сразу претендовать на чемпионский пояс.
Соответствующее решение вызвало огромное количество критики еще до своего принятия. Чемпионский статус поединка раскритиковали боксеры, специалисты и журналисты.
Отметим, что бой запланирован Усика и Верховена запланирован на 23 мая в Гизе, Египет.
