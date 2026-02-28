Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Магучіх в протистоянні з Левченко стала чемпіонкою України, але є питання

Магучіх в протистоянні з Левченко стала чемпіонкою України, але є питання

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 23:09
Магучіх виграла ЧУ-2026 у приміщенні — обійшла Левченко та Геращенко
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Ярослава Магучіх здобула золото чемпіонату України-2026 з легкої атлетики в приміщенні. У фіналі стрибків у висоту вона випередила Юлію Левченко за кількістю спроб на вирішальній висоті.

Про результат чемпіонату України повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: Reuters

Магучіх здивувала результатом

Головна боротьба у фіналі чемпіонату України розпочалася з висоти 1.79 м, коли до боротьби долучилися головні фаворитки: Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Катерина Табашник. Всі вони упевнено подолали стартові планки, тоді як частина учасниць завершила виступи раніше.

На 1.90 м у секторі залишилися чотири претендентки на медалі. Магучіх розпочала саме з цієї висоти та взяла її з першої спроби. Геращенко також стрибала безпомилково. Для Катерини Табашник змагання завершилися через травму — турнір було тимчасово зупинено для надання медичної допомоги.

Після 1.93 м боротьбу продовжили Магучіх, Левченко та Геращенко. На 1.96 м лише дві спортсменки залишилися в секторі — Магучіх і Левченко, тоді як Ірина виборола бронзу з результатом 1.93 м. Обидві лідерки подолали 1.96 м, але Магучіх зробила це з меншої кількості спроб, що й забезпечило їй перемогу.

Після оформлення чемпіонства Ярослава не змогла взяти 2.00 метри, хоча вже цього сезону показувала й кращі результати.

Нагадаємо, чемпіона світу з шашок мобілізували у штурмовий підрозділ ЗСУ.

Кохана португальської легенди Кріштіану Роналду опублікувала цікаве фото з літака.

Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту Чемпіонат України (легка атлетика)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації