Магучіх виграла ЧУ-2026 у приміщенні — обійшла Левченко та Геращенко

Ярослава Магучіх здобула золото чемпіонату України-2026 з легкої атлетики в приміщенні. У фіналі стрибків у висоту вона випередила Юлію Левченко за кількістю спроб на вирішальній висоті.

Магучіх здивувала результатом

Головна боротьба у фіналі чемпіонату України розпочалася з висоти 1.79 м, коли до боротьби долучилися головні фаворитки: Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Катерина Табашник. Всі вони упевнено подолали стартові планки, тоді як частина учасниць завершила виступи раніше.

На 1.90 м у секторі залишилися чотири претендентки на медалі. Магучіх розпочала саме з цієї висоти та взяла її з першої спроби. Геращенко також стрибала безпомилково. Для Катерини Табашник змагання завершилися через травму — турнір було тимчасово зупинено для надання медичної допомоги.

Після 1.93 м боротьбу продовжили Магучіх, Левченко та Геращенко. На 1.96 м лише дві спортсменки залишилися в секторі — Магучіх і Левченко, тоді як Ірина виборола бронзу з результатом 1.93 м. Обидві лідерки подолали 1.96 м, але Магучіх зробила це з меншої кількості спроб, що й забезпечило їй перемогу.

Після оформлення чемпіонства Ярослава не змогла взяти 2.00 метри, хоча вже цього сезону показувала й кращі результати.

