Україна
Левченко відповіла на несподівану критику з боку вболівальників

Левченко відповіла на несподівану критику з боку вболівальників

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 12:37
Левченко посперечалася з критикою та назвала свій секрет
Юлія Левченко під час тренування. Фото: instagram.com/levchenkou/

Українська легкоатлетка Юлія Левченко стала бронзовою призеркою міжнародного турніру в польському Торуні. Спортсменка подолала планку на висоті 1,94 метра та посіла третє місце за підсумками змагань.

Черговий успішний старт викликав активну реакцію вболівальників у соціальних мережах, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Обозреватель".

Читайте також:

Юлія Левченко в чудовій формі розпочала 2026 рік. Учасниця Олімпійських ігор уже втретє за шість тижнів зійшла на подіум. Крім привітань із результатом, частина користувачів почала обговорювати спортивну екіпіровку легкоатлетки, що стало приводом для дискусій.

Юлия Левченко
Критика на адресу Юлії Левченко. Фото: скриншот Threads

Реакція на вибір форми Левченко

Деякі вболівальники висловили невдоволення тим, що спортсменки виходять у сектор у шортах-боксерах і топах. Обговорення торкнулося питання зовнішнього вигляду та стандартів форми в легкій атлетиці. Юлія Левченко поспішила пояснити свій вибір екіпіровки.

Юлия Левченко
Відповідь Юлії Левченко. Фото: скриншот Threads

"Це для зручності, щоб максимально вільно виконувати рухи. У чоловіків трохи інша анатомія тіла. І ще багато що залежить від особистого комфорту та виду легкої атлетики", — зазначила спортсменка.

Нагадаємо, колишній футболіст "Шахтаря" Михайло Мудрик уже незабаром повернеться у футбол після дискваліфікації.

Екскапітан збірної України повертається до Прем'єр-ліги, він обрав скромний клуб для продовження кар'єри.

спорт Юлія Левченко Легка атлетика стрибки у висоту форма
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
