Україна
Колос готує трансфер колишнього капітана Шахтаря

Колос готує трансфер колишнього капітана Шахтаря

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 10:21
Колос підпише екскапітана Шахтаря та збірної України Степаненка
Тарас Степаненко в ролі капітана "Шахтаря". Фото: УНІАН

У найближчий період "Колос" має намір дозаявити досвідченого опорного хавбека Тараса Степаненка. Передбачається, що 36-річний гравець щонайменше відіграє за клуб у Ковалівці другу половину нинішнього сезону.

Після цього сторони визначаться з подальшою співпрацею, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

Читайте також:

Тарас Степаненко був багаторічним гравцем збірної України та одним із найдосвідченіших хавбеків свого покоління. Він провів понад сотню матчів за національну команду, виступав у фінальних стадіях чемпіонатів Європи і довгі роки грав на високому рівні в єврокубках, будучи ключовим футболістом у центрі поля.

Тарас Степаненко
Тарас Степаненко у збірній України. Фото: УНІАН

Нова глава в кар'єрі Степаненка

Окремий етап кар'єри півзахисника пов'язаний із турецьким клубом "Еюпспор", куди він перейшов 2024 року після завершення контракту в Україні. Той трансфер відбувся на правах вільного агента. У Туреччині Степаненко був гравцем ротації та нечасто виходив на поле.

Якщо перехід до "Колоса" буде оформлено офіційно, для клубу це стане посиленням з точки зору досвіду та балансу в середній лінії. Рішення про можливе продовження співпраці, як очікується, буде ухвалено після завершення поточного сезону.

Нагадаємо, Джанні Інфантіно вперше натякнув на те, що Мексика може втратити право проведення матчів ЧС-2026.

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик зможе повернутися до тренувань у складі лондонської команди.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
