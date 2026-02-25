Колос підпише екскапітана Шахтаря та збірної України Степаненка

Тарас Степаненко в ролі капітана "Шахтаря". Фото: УНІАН

У найближчий період "Колос" має намір дозаявити досвідченого опорного хавбека Тараса Степаненка. Передбачається, що 36-річний гравець щонайменше відіграє за клуб у Ковалівці другу половину нинішнього сезону.

Після цього сторони визначаться з подальшою співпрацею, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

Тарас Степаненко був багаторічним гравцем збірної України та одним із найдосвідченіших хавбеків свого покоління. Він провів понад сотню матчів за національну команду, виступав у фінальних стадіях чемпіонатів Європи і довгі роки грав на високому рівні в єврокубках, будучи ключовим футболістом у центрі поля.

Тарас Степаненко у збірній України. Фото: УНІАН

Нова глава в кар'єрі Степаненка

Окремий етап кар'єри півзахисника пов'язаний із турецьким клубом "Еюпспор", куди він перейшов 2024 року після завершення контракту в Україні. Той трансфер відбувся на правах вільного агента. У Туреччині Степаненко був гравцем ротації та нечасто виходив на поле.

Якщо перехід до "Колоса" буде оформлено офіційно, для клубу це стане посиленням з точки зору досвіду та балансу в середній лінії. Рішення про можливе продовження співпраці, як очікується, буде ухвалено після завершення поточного сезону.

