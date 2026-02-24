Матчі УПЛ можуть пройти на резервних стадіонах

Больра зі снігом на стадіоні "Зірка". Фото: instagram.com/sc_poltava_official/

Щонайменше дві команди української Прем’єр-ліги можуть не зіграти найближчі домашні поєдинки на своїх аренах. Найбільші труднощі з підготовкою газонів нині виникли у Кривому Розі та Кропивницькому напередодні чергового туру чемпіонату.

Не виключено, що "Кривбасу" та СК "Полтаві" доведеться або перенести поєдинки, або зіграти на інших полях, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

"Кривбас" розглядає варіант перенесення зустрічі із "Зорею" в Ковалівку, де стадіон "Колоса" заявлений як резервна арена клубу. Зі свого боку СК "Полтава" продовжує шукати рішення для організації матчу Прем'єр-ліги проти "Кудрівки", з огляду на стан поля.

Стадіон "Зірка" під снігом. Фото: instagram.com/sc_poltava_official/

Причини можливого перенесення матчів

Потенційною альтернативою могли б стати стадіони на Закарпатті, які раніше приймали матчі УПЛ — в Ужгороді та Минаї. Середньодобова температура в регіоні дає змогу проводити ігри в денний час навіть за відсутності додаткового освітлення.

Наставник "Кривбасу" Патрік Ван Леувен. Фото: УНІАН

Представники окремих клубів, зокрема ЛНЗ та "Епіцентру", зверталися до УАФ із пропозиціями розглянути тимчасове проведення матчів на альтернативних аренах. Однак остаточного рішення про перенесення зустрічей наразі ухвалено не було, і клуби продовжують шукати варіанти в межах чинних регламентів.

