Офіційне рішення: Верес хоче дограти матч із Металістом 1925

Рівненський "Верес" офіційно виступив з ініціативою провести зірваний матч першого кола УПЛ проти харківського "Металіста 1925" на своєму полі. Поєдинок раніше не відбувся через проблеми з освітленням на стадіоні в Житомирі.

"Верес" ухвалив рішення

Наглядова рада народного клубу одноголосно підтримала пропозицію президента Івана Надєїна організувати гру в Рівному. За його словами, він пішов на такий крок, бо понад два місяці відсутнє рішення КДК УАФ щодо цього матчу.

Надеїн заявив, що дисциплінарні органи раніше оперативно ухвалювали рішення щодо "Вереса", зокрема у справі про штраф після гри із "Зорею". Натомість щодо зустрічі з "Металістом 1925", попри наявність документів, вердикт досі не винесений. При цьому, президент назвав можливу гру в Рівному "матчем примирення".

Зазначимо, що спершу "Верес" хотів технічної поразки для "Металіста 1925" з рахунком 0:3. Харків'яни ж стверджували, щ стався форс-мажор і згоріла техніка, яка мала забезпечувати подачу електроенергії. Цікаво, що за свою позицію рівняни піддалися потужній критиці від уболівальників.

Після 15 турів "Металіст 1925" посідає сьоме місце в таблиці з 24 очками. "Верес" іде одинадцятим, маючи 18 балів.

