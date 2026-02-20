Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Верес завершив епопею з недограним матчем проти Металіста 1925

Верес завершив епопею з недограним матчем проти Металіста 1925

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 14:47
Офіційне рішення: Верес хоче дограти матч із Металістом 1925
Наглядова рада рівненського "Вереса". Фото: "Верес"

Рівненський "Верес" офіційно виступив з ініціативою провести зірваний матч першого кола УПЛ проти харківського "Металіста 1925" на своєму полі. Поєдинок раніше не відбувся через проблеми з освітленням на стадіоні в Житомирі.

Про рішення повідомила пресслужба клубу, передає портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

"Верес" ухвалив рішення

Наглядова рада народного клубу одноголосно підтримала пропозицію президента Івана Надєїна організувати гру в Рівному. За його словами, він пішов на такий крок, бо понад два місяці відсутнє рішення КДК УАФ щодо цього матчу.

Надеїн заявив, що дисциплінарні органи раніше оперативно ухвалювали рішення щодо "Вереса", зокрема у справі про штраф після гри із "Зорею". Натомість щодо зустрічі з "Металістом 1925", попри наявність документів, вердикт досі не винесений. При цьому, президент назвав можливу гру в Рівному "матчем примирення".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зазначимо, що спершу "Верес" хотів технічної поразки для "Металіста 1925" з рахунком 0:3. Харків'яни ж стверджували, щ стався форс-мажор і згоріла техніка, яка мала забезпечувати подачу електроенергії. Цікаво, що за свою позицію рівняни піддалися потужній критиці від уболівальників.

Після 15 турів "Металіст 1925" посідає сьоме місце в таблиці з 24 очками. "Верес" іде одинадцятим, маючи 18 балів.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2026 сталася сенсація в одиночному фігурному катанні, оскільки росіянка програла.

Чемпіонка Олімпійських ігор-2026 разов із зірковим нареченим покинула Італію.

Рівне футбол УПЛ Верес ФК Металіст 1925
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації