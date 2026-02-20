Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Сьогодні з матчу Динамо відновлюється після зимової паузи сезон УПЛ

Сьогодні з матчу Динамо відновлюється після зимової паузи сезон УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 11:47
Динамо почне першим — в УПЛ стартує друга частина сезону
Матч "Рух" — "Динамо". Фото: "Динамо"

Після зимової паузи відновлюється чемпіонат України з футболу — сьогодні розпочинається 17-й тур Прем’єр-ліги. Першими на поле вийдуть "Верес" і СК "Полтава".

У другому матчі 20 лютого зіграють "Динамо" та "Рух", повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Игроки киевского Динамо
Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо"

Відновлюється чемпіонат України з футболу

П’ятничну програму відкриє зустріч у Рівному о 15:30. О 18:00 "Динамо" у Києві прийме "Рух" — це єдина гра туру, винесена на вечірній слот. Решта матчів розподілені між 13:00 та 15:30, що дозволяє уникнути проблем зі світлом протягом чотирьох днів.

У суботу відбудуться матчі "Епіцентр" — ЛНЗ (13:00) та "Металіст-1925" — "Кривбас" (15:30). У неділю "Колос" прийме "Полісся" (13:00), а "Шахтар" зіграє проти "Карпат" (15:30).

Завершиться тур у понеділок: "Олександрія" — "Оболонь" (13:00) і "Кудрівка" — "Зоря" (15:30).

Найцікавішими матчами мають стати протистояння "Металіст-1925" — "Кривбас" та "Колос" — "Полісся" — це команди з верхньої частини турнірної таблиці.

Повернуться після паузи й "Карпати", які з новим головним тренером з Іспанії протистоятимуть "Шахтарю". Після тренувальних зборів щодо гри "левів" поки більше питань, ніж відповідей.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх сталася сенсація в жіночому одиночному фігурному катанні, де фаворитками завжди були росіянки.

Одна з найкрасивіших спортсменок Олімпійських ігор-2026 покинула Італію на приватному літаку з коханим.

Карпати ФК Шахтар Динамо Рух Львів Полісся ЛНЗ
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації