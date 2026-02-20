Динамо почне першим — в УПЛ стартує друга частина сезону

Сьогодні з матчу Динамо відновлюється після зимової паузи сезон УПЛ
Після зимової паузи відновлюється чемпіонат України з футболу — сьогодні розпочинається 17-й тур Прем’єр-ліги. Першими на поле вийдуть "Верес" і СК "Полтава".
У другому матчі 20 лютого зіграють "Динамо" та "Рух", повідомив портал Новини.LIVE.
П’ятничну програму відкриє зустріч у Рівному о 15:30. О 18:00 "Динамо" у Києві прийме "Рух" — це єдина гра туру, винесена на вечірній слот. Решта матчів розподілені між 13:00 та 15:30, що дозволяє уникнути проблем зі світлом протягом чотирьох днів.
У суботу відбудуться матчі "Епіцентр" — ЛНЗ (13:00) та "Металіст-1925" — "Кривбас" (15:30). У неділю "Колос" прийме "Полісся" (13:00), а "Шахтар" зіграє проти "Карпат" (15:30).
Завершиться тур у понеділок: "Олександрія" — "Оболонь" (13:00) і "Кудрівка" — "Зоря" (15:30).
Найцікавішими матчами мають стати протистояння "Металіст-1925" — "Кривбас" та "Колос" — "Полісся" — це команди з верхньої частини турнірної таблиці.
Повернуться після паузи й "Карпати", які з новим головним тренером з Іспанії протистоятимуть "Шахтарю". Після тренувальних зборів щодо гри "левів" поки більше питань, ніж відповідей.
