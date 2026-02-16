Зоря хоче орендувати Захарченка у Динамо

Один із юних талантів Динамо влітку може покинути команду
Київське "Динамо" влітку може залишитися без свого молодого талановитого центрального захисника Владислава Захарченка. У футболісті зацікавлені інші клуби.
Про можливий перехід Захарченка повідомив паблік "Футбол на долоні", передає портал Новини.LIVE.
"Динамо" може втратити гравця
Луганська "Зоря" розглядає можливість підсилення оборони за рахунок Захарченка.
Луганський клуб, який очолює Віктор Скрипник, зацікавлений в оренді 19-річного захисника після завершення сезону 2025/2026 років. Сам футболіст може залишити розташування "біло-синіх", попри чинний довгостроковий контракт.
У нинішньому сезоні Захарченко провів сім матчів за першу команду киян: чотири — в УПЛ, два — у Лізі конференцій та один — у Кубку України. Також оборонець тричі виходив на поле у складі збірної України U-21.
Його контракт із "Динамо" розрахований до червня 2029 року.
