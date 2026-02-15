Два клуби АПЛ хочуть підписати Забарного

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Французький "ПСЖ" розчарувався в українському центральному захиснику Іллі Забарному. Тому клуб може позбутися футболіста.

Трансфер можуть реалізувати вже в літнє трансферне вікно, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на паблік TheTottenhamLad.

Забарний влітку повернеться в АПЛ

Наразі відомо, що лондонський "Тоттенгем" відновив інтерес до Забарного.

Після трансферу в "ПСЖ" 23-річний Забарний не зумів повністю закріпитися в основному складі. Його виступи в Парижі отримали змішані оцінки, а частина вболівальників залишилася незадоволеною стабільністю гри українця. У такій ситуації Ілля може покинути клуб.

За інформацією з Англії, "шпори" продовжують моніторинг ситуації навколо Забарного. Лондонський клуб уже намагався підписати захисника минулого літа, проте тоді він віддав перевагу переходу до чемпіона Франції.

Окрім "Тоттенгема", за розвитком подій стежить "Ньюкасл", який також може включитися в боротьбу за українця в разі його виставлення на трансферний ринок.

