Два клуба АПЛ хотят подписать Забарного

ПСЖ летом может продать Забарного — сейчас есть два претендента
Французский "ПСЖ" разочаровался в украинском центральном защитнике Илье Забарном. Поэтому клуб может избавиться от футболиста.
Трансфер могут реализовать уже в летнее трансферное окно, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на паблик TheTottenhamLad.
Забарный летом вернется в АПЛ
Сейчас известно, что лондонский "Тоттенхэм" возобновил интерес к Забарному.
После трансфера в "ПСЖ" 23-летний Забарный не сумел полностью закрепиться в основном составе. Его выступления в Париже получили смешанные оценки, а часть болельщиков осталась недовольной стабильностью игры украинца. В такой ситуации Илья может покинуть клуб.
По информации из Англии, "шпоры" продолжают мониторинг ситуации вокруг Забарного. Лондонский клуб уже пытался подписать защитника прошлым летом, однако тогда он отдал предпочтение переходу в чемпиона Франции.
Кроме "Тоттенхэма", за развитием событий следит "Ньюкасл", который также может включиться в борьбу за украинца в случае его выставления на трансферный рынок.
Напомним, ранее киевское "Динамо" отказалось от игрока, который поразил всех в тренировочном лагере.
Также легендарный шахматист Гарри Каспаров высказался о Владиславе Гераскевиче.
Читайте Новини.LIVE!