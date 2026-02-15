Два клуба АПЛ хотят подписать Забарного

Илья Забарный. Фото: Reuters

Французский "ПСЖ" разочаровался в украинском центральном защитнике Илье Забарном. Поэтому клуб может избавиться от футболиста.

Трансфер могут реализовать уже в летнее трансферное окно, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на паблик TheTottenhamLad.

Реклама

Читайте также:

Илья Забарный. Фото: Reuters

Забарный летом вернется в АПЛ

Сейчас известно, что лондонский "Тоттенхэм" возобновил интерес к Забарному.

После трансфера в "ПСЖ" 23-летний Забарный не сумел полностью закрепиться в основном составе. Его выступления в Париже получили смешанные оценки, а часть болельщиков осталась недовольной стабильностью игры украинца. В такой ситуации Илья может покинуть клуб.

По информации из Англии, "шпоры" продолжают мониторинг ситуации вокруг Забарного. Лондонский клуб уже пытался подписать защитника прошлым летом, однако тогда он отдал предпочтение переходу в чемпиона Франции.

Кроме "Тоттенхэма", за развитием событий следит "Ньюкасл", который также может включиться в борьбу за украинца в случае его выставления на трансферный рынок.

Напомним, ранее киевское "Динамо" отказалось от игрока, который поразил всех в тренировочном лагере.

Также легендарный шахматист Гарри Каспаров высказался о Владиславе Гераскевиче.