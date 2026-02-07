Відео
Головна Спорт У ПСЖ розкрили оклади лідерів команди — скільки отримує Забарний

У ПСЖ розкрили оклади лідерів команди — скільки отримує Забарний

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 09:25
Забарний у ПСЖ заробляє менше, ніж багато інших гравців
Ілля Забарний на тренуванні. Фото: instagram.com/psg/

Опубліковано дані про заробітні плати футболістів "ПСЖ". Французькі журналісти представили повну картину фінансової ієрархії всередині паризького клубу.

Стало відомо, скільки заробляють усі гравці, включно з лідерами команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на французьке видання Le Parisien.

Читайте також:

Найвищий оклад у складі "ПСЖ" отримує володар "Золотого м'яча" Усман Дембеле, йдеться про 1 млн 560 тисяч євро на місяць до сплати податків. Далі в списку йдуть Маркіньйос із зарплатою 1 млн 130 тисяч євро та Ашраф Хакімі, який заробляє 1 млн 100 тисяч. Рівно 1 мільйон євро на місяць отримують Люка Ернандес, а Вітінья та Воррен Заїр-Емері заробляють по 950 тисяч.

Илья Забарный
Ілля Забарний працює з м'ячем. Фото: instagram.com/psg/

Скільки заробляє Забарний у "ПСЖ"

Український футболіст Ілля Забарний посідає 12-те місце в зарплатному рейтингу ПСЖ. Його оклад становить 450 тисяч євро на місяць до вирахування податків, що помітно нижче за показники лідерів, але відповідає статусу гравця, який тільки починає шлях у структурі клубу.

Зарплаты игроков ПСЖ
Зарплати гравців "ПСЖ". Фото: скриншот Le Parisien

Опубліковані цифри відображають поточний баланс усередині команди та підкреслюють різницю між ключовими виконавцями та футболістами другої лінії.

У сезоні 2025/2026 Ілля Забарний зіграв за "ПСЖ" 24 матчі у всіх турнірах та забив один гол.

Нагадаємо, наставник "Дженоа" Даніеле Де Россі зробив важливу заяву про майбутнє Руслана Маліновського в команді.

Легендарний Георге Хаджі може замінити Мірчу Луческу на чолі збірної Румунії перед важливим матчем.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
