Заміна для Луческу — у Румунії обрали відомого тренера

Президент Румунської федерації футболу Разван Бурляну повідомив, що орієнтовно 20 лютого стане відома медична ситуація з Мірчею Луческу. Після цього стане зрозуміло, чи зможе головний тренер перебувати на лавці запасних збірної Румунії.

Національній команді в березні належить зіграти в стиковому матчі відбору до чемпіонату світу, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Gazeta Sporturilor.

Йдеться про поєдинок кваліфікації ЧС-2026, який заплановано на 26 березня в Туреччині. У федерації підкреслюють, що уважно стежать за станом тренера та підтримують із ним постійний контакт, проте наразі говорити про його участь у матчі передчасно.

Чому у федерації не поспішають із рішеннями

Мірча Луческу продовжує перебувати під медичним наглядом і планує пройти додаткове обстеження за кордоном. Федерація готується до різних сценаріїв, але має намір ухвалювати рішення тільки після отримання точного медичного висновку, не обговорюючи можливі заміни публічно.

"Стан Луческу покращився, і це підтверджують лікарі. Він усе ще перебуває під наглядом, але мова вже не йде про ті серйозні проблеми, які були раніше. Для нас пріоритет — його здоров'я, і тільки після цього ми будемо думати про те, хто опиниться на тренерській лаві", — розповіли у Федерації футболу Румунії.

У випадку, якщо Мірча Луческу все ж таки не зможе керувати грою національної команди, роль наставника короткочасно може зайняти Георге Хаджі.

