Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Румунії розповіли правду про здоров'я Луческу

У Румунії розповіли правду про здоров'я Луческу

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 21:03
Заміна для Луческу — у Румунії обрали відомого тренера
Мірча Луческу (ліворуч) та Олег Блохін. Фото: УНІАН

Президент Румунської федерації футболу Разван Бурляну повідомив, що орієнтовно 20 лютого стане відома медична ситуація з Мірчею Луческу. Після цього стане зрозуміло, чи зможе головний тренер перебувати на лавці запасних збірної Румунії.

Національній команді в березні належить зіграти в стиковому матчі відбору до чемпіонату світу, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Gazeta Sporturilor.

Реклама
Читайте також:

Йдеться про поєдинок кваліфікації ЧС-2026, який заплановано на 26 березня в Туреччині. У федерації підкреслюють, що уважно стежать за станом тренера та підтримують із ним постійний контакт, проте наразі говорити про його участь у матчі передчасно.

Мирча Луческу
Мірча Луческу під час роботи в Україні. Фото: скріншот YouTube

Чому у федерації не поспішають із рішеннями

Мірча Луческу продовжує перебувати під медичним наглядом і планує пройти додаткове обстеження за кордоном. Федерація готується до різних сценаріїв, але має намір ухвалювати рішення тільки після отримання точного медичного висновку, не обговорюючи можливі заміни публічно.

"Стан Луческу покращився, і це підтверджують лікарі. Він усе ще перебуває під наглядом, але мова вже не йде про ті серйозні проблеми, які були раніше. Для нас пріоритет — його здоров'я, і тільки після цього ми будемо думати про те, хто опиниться на тренерській лаві", — розповіли у Федерації футболу Румунії. 

У випадку, якщо Мірча Луческу все ж таки не зможе керувати грою національної команди, роль наставника короткочасно може зайняти Георге Хаджі.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик зворушливо звернувся до португальського футболіста Кріштіану Роналду.

А захисник збірної України Ілля Забарний вийшов на новий рівень в організації романтичних сюрпризів.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Румунія Мірча Луческу ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації