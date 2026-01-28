Мірча Луческу госпіталізований через серйозні проблеми

Колишнього тренера Динамо госпіталізовано — подробиці
Головного тренера збірної Румунії Мірчу Луческу госпіталізували через проблеми зі здоров'ям. Зараз 80-річний фахівець перебуває під наглядом лікарів після різкого погіршення самопочуття.
Луческу стало зле через важке вірусне захворювання, повідомляє Yeni Akit.
Колишній тренер "Шахтаря" та "Динамо" Мірча Луческу переніс грип, що супроводжувався високою температурою і загальною слабкістю. Спроби лікуватися вдома не дали результату, після чого було ухвалено рішення про госпіталізацію. Стан тренера оцінюють як стабільний, загрози життю немає.
Що розповів сам Луческу
"Температура піднялася до 39 градусів, і ліки, які я приймав удома, не допомагали. Слабкість не проходила, тому лікарі наполягли на лікарні. Зараз я під постійним наглядом і почуваюся краще. Сподіваюся, у понеділок мене вже випишуть", — повідомив Луческу.
До цього досвідчений фахівець уже мав проблеми зі здоров'ям. На початку року він відмовився від поїздки в Туреччину для перегляду кандидатів у збірну Румунії, яка готується до плей-оф ЧС-2026. Того разу причиною стала операція тренера на серці.
