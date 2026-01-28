Мірча Луческу госпіталізований через серйозні проблеми

Мірча Луческу під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Головного тренера збірної Румунії Мірчу Луческу госпіталізували через проблеми зі здоров'ям. Зараз 80-річний фахівець перебуває під наглядом лікарів після різкого погіршення самопочуття.

Луческу стало зле через важке вірусне захворювання, повідомляє Yeni Akit.

Реклама

Читайте також:

Колишній тренер "Шахтаря" та "Динамо" Мірча Луческу переніс грип, що супроводжувався високою температурою і загальною слабкістю. Спроби лікуватися вдома не дали результату, після чого було ухвалено рішення про госпіталізацію. Стан тренера оцінюють як стабільний, загрози життю немає.

Мірча Луческу спілкується з журналістами. Фото: пресслужба "Динамо"

Що розповів сам Луческу

"Температура піднялася до 39 градусів, і ліки, які я приймав удома, не допомагали. Слабкість не проходила, тому лікарі наполягли на лікарні. Зараз я під постійним наглядом і почуваюся краще. Сподіваюся, у понеділок мене вже випишуть", — повідомив Луческу.

До цього досвідчений фахівець уже мав проблеми зі здоров'ям. На початку року він відмовився від поїздки в Туреччину для перегляду кандидатів у збірну Румунії, яка готується до плей-оф ЧС-2026. Того разу причиною стала операція тренера на серці.

Нагадаємо, київське "Динамо" готове віддати ще одного футболіста в команду УПЛ "Епіцентр".

Голкіпер збірної України Андрій Лунін знайшов спосіб розв'язати проблему з відсутністю ігрової практики.