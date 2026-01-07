Мірча Луческу може лягти на операцію через проблеми із серцем

Екснаставник "Шахтаря" та "Динамо" Мірча Луческу. Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу готується до операції. Відомий наставник продовжує відчувати проблеми з серцем.

Стан здоров'я Луческу вже впливає на його роботу з національною командою Румунії, повідомляє Fanatik.

Перші тижні 2026 року Мірча Луческу збирався провести в Туреччині. Наставник планував побувати на тренуваннях кількох румунських команд, які проводять збори в цій країні. Однак 80-річний наставник був змушений змінити плани.

Мірча Луческу під час матчу. Фото: Guenther Iby/SEPA.Media /Getty Images

Що сталося з Луческу

Колишнього тренера "Шахтаря" та "Динамо" давно турбують проблеми із серцем. Під час роботи в Донецьку власник "гірників" Рінат Ахметов заявляв про готовність забезпечити Мірчі Луческу операцію та догляд у будь-якій клініці світу.

Зараз Луческу знову страждає від серцевих болів. Він уже проконсультувався в кардіолога й ухвалив рішення скасувати поїздку до Туреччини. Тренер заявив, що більше не переноситиме операцію, яку вже неодноразово відкладав через роботу з національною командою, а потім і свята.

Збірна Румунії ще не гарантувала собі вихід на ЧС-2026. У плей-офф команда Мірчі Луческу зіграє з Туреччиною, а в разі успіху з переможцем пари Словаччина — Косово.

