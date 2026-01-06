Відео
Реал влаштує розпродаж та позбудеться Луніна

Реал влаштує розпродаж та позбудеться Луніна

Дата публікації: 6 січня 2026 17:31
Реал продасть Луніна та ще вісім гравців — список
Андрій Лунін ловить м'яч на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

У перший місяць 2026 року мадридський "Реал" може кардинально змінити склад. Іспанський клуб готовий продати одразу дев'ять відомих футболістів.

У цьому списку опинився й український голкіпер Андрій Лунін, повідомляє Marca.

Під час сезону 2025/2026 "Реал" збирається змінити склад. Мадридський клуб готовий продати одразу дев'ять футболістів. Деякі з них не потрібні головному тренеру Хабі Алонсо, решта будуть використані в торгах з іншими клубами для посилення складу "бланкос".

Андрей Лунин
Андрій Лунін з уболівальниками. Фото: instagram.com/realmadrid/

Кого хоче продати Флорентіно Перес

Президент "Реала" готовий відмовитися від послуг другого воротаря команди Андрія Луніна, який у нинішньому сезоні провів лише два матчі та пропустив у свої ворота п'ять голів. Мадридський клуб хоче отримати за українця 15 млн євро. У послугах Луніна зацікавлені команди з Іспанії та Італії.

Також "Реал" готовий розлучитися з досвідченими захисниками Давидом Алабою та Антонію Рюдігером. Крім цього, столичний клуб можуть покинути Фран Гарсія, Ферлан Менді, Едуардо Камавінга, Дані Себальос, Родріго, Браїм Діас та Гонсало Гарсія.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка з України висловилася про заборону російськомовної музики під час війни.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала скандали в 14-му сезоні популярного шоу "Холостяк".

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
