Україна
Магучіх розповіла, чому їй не подобається Тарас Цимбалюк

Магучіх розповіла, чому їй не подобається Тарас Цимбалюк

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 21:54
Магучіх розкритикувала 14 сезон Холостяка з Тарасом Цимбалюком
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Українська олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх раніше дивилася шоу "Холостяк". Однак, 14-й сезон з Тарасом Цимбалюком не викликав у неї позитивних емоцій.

Про це Магучіх повідомила в коментарі Sport-express.ua.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Магучіх не сподобався Цимбалюк

Магучіх зізналася, що не стежить за нинішнім сезоном шоу "Холостяк" і пояснила свою позицію щодо головного героя.

За словами спортсменки, їй не імпонує актор Тарас Цимбалюк, саме тому вона свідомо пропустила цей сезон проєкту. Магучіх зазначила, що не відчуває до нього симпатії як до чоловіка.

Водночас легкоатлетка розповіла, що раніше шоу все ж дивилася. Зокрема, вона стежила за першими двома сезонами, а також за одним із попередніх випусків, який виходив у період початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, 18-річний український талановитий футболіст знову може грати після дивної та важкої травми.

Також раніше ексгравець "Динамо" та збірної України Олександр Алієв залишив послання Кирилу Буданову.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
