Талановитий гравець збірної України відновився після перелому

Талановитий гравець збірної України відновився після перелому

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 17:29
Найбільший талант чемпіонату України близький до повернення після важкої травми
Денис Марченко. Фото: ФК "Оболонь"

У київської "Оболоні" хороші новини перед тренувальним збором — повернувся після перелому руки воротар Денис Марченко. Це також чудова новина для збірної України U-18.

Про повернення Марченка повідомив паблік "ТаТоТаке".

Читайте також:
Денис Марченко
Денис Марченко. Фото: ФК "Оболонь"

Марченко знову зіграє в УПЛ

Джерело в клубі повідомило, що Марченко, якому всього 18 років, близький до повернення на поле.

Воротар отримав важкий перелом руки 20 серпня під час тренуванні в тренажерному залі, через що вибув на всю першу половину сезону.

За інформацією джерела, футболіст має приєднатися до повноцінних тренувань уже під час зимових зборів команди. "Оболонь" пройде медогляд 8 січня, після чого 18 січня розпочне підготовчий етап у Туреччині.

Очікується, що саме там Марченко зможе повернутися до роботи без обмежень і почне поступово набирати ігрову форму.

Нагадаємо, мадридський "Реал" планує трансфер зірки збірної Нідерландів.

Хабі Алонсо отримав ультиматум від президента "Реалу" Флорентіно Переса.

футбол ФК Оболонь травма Збірна України U-19 Денис Марченко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
