Самый большой талант чемпионата Украины близок к возвращению после тяжелой травмы

У киевской "Оболони" хорошие новости перед тренировочным сбором — вернулся после перелома руки вратарь Денис Марченко. Это также отличная новость для сборной Украины U-18.

О возвращении Марченко сообщил паблик "ТаТоТаке".

Денис Марченко. Фото: ФК "Оболонь"

Марченко снова сыграет в УПЛ

Источник в клубе сообщил, что Марченко, которому всего 18 лет, близок к возвращению на поле.

Вратарь получил тяжелый перелом руки 20 августа во время тренировки в тренажерном зале, из-за чего выбыл на всю первую половину сезона.

По информации источника, футболист должен присоединиться к полноценным тренировкам уже во время зимних сборов команды. "Оболонь" пройдет медосмотр 8 января, после чего 18 января начнет подготовительный этап в Турции.

Ожидается, что именно там Марченко сможет вернуться к работе без ограничений и начнет постепенно набирать игровую форму.

