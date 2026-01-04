Видео
Главная Спорт Талантливый игрок сборной Украины восстановился после перелома

Талантливый игрок сборной Украины восстановился после перелома

Дата публикации 4 января 2026 17:29
Самый большой талант чемпионата Украины близок к возвращению после тяжелой травмы
Денис Марченко. Фото: ФК "Оболонь"

У киевской "Оболони" хорошие новости перед тренировочным сбором — вернулся после перелома руки вратарь Денис Марченко. Это также отличная новость для сборной Украины U-18.

О возвращении Марченко сообщил паблик "ТаТоТаке".

Денис Марченко
Денис Марченко. Фото: ФК "Оболонь"

Марченко снова сыграет в УПЛ

Источник в клубе сообщил, что Марченко, которому всего 18 лет, близок к возвращению на поле.

Вратарь получил тяжелый перелом руки 20 августа во время тренировки в тренажерном зале, из-за чего выбыл на всю первую половину сезона.

По информации источника, футболист должен присоединиться к полноценным тренировкам уже во время зимних сборов команды. "Оболонь" пройдет медосмотр 8 января, после чего 18 января начнет подготовительный этап в Турции.

Ожидается, что именно там Марченко сможет вернуться к работе без ограничений и начнет постепенно набирать игровую форму.

футбол ФК Оболонь травма Сборная Украины U-19 Денис Марченко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
