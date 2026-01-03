Відео
Головна Спорт Реал планує в січні купити зірку Ліверпуля за 120 млн

Реал планує в січні купити зірку Ліверпуля за 120 млн

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 23:02
Реал готовий заплатити 120 млн євро за півзахисника Ліверпуля
Раян Гравенберх. Фото: Reuters

Мадридський "Реал" після невдалого періоду в сезоні почав працювати над підсиленням складу. Нових гравців почнуть купувати вже у січні.

Про один з можливих трансферів повідомив портал Fichajes.

"Реал" готує 120 млн на трансфер

Мадридський "Реал" вийшов із конкретною пропозицією щодо півзахисника "Ліверпуля" Раяна Гравенберха. За інформацією іспанських джерел, "вершкові" готові заплатити 120 мільйонів євро, що підкреслює стратегічну важливість цього кроку для клубу.

У керівництві "Реала" вважають 23-річного нідерландця ключовою фігурою для побудови нового циклу команди. Поєднання фізичної потужності, технічної якості та тактичної зрілості робить Гравенберха універсальним варіантом для центру поля на довгу перспективу.

Запропонована сума змусила "Ліверпуль" переглянути свою позицію. Хоча англійський клуб не планував продавати гравця, контракт якого діє до 2028 року, але фінансовий масштаб пропозиції змінює баланс. В Англії визнають, що 120 млн євро можуть дати можливість підсилити кілька проблемних позицій складу.

Важливу роль у просуванні трансферу відіграє головний тренер Хабі Алонсо. Саме він наполягав на кандидатурі Гравенберха, вбачаючи в ньому ідеальне підсилення під свою ігрову модель. Його підтримка стала вирішальним аргументом для погодження інвестиції такого масштабу.

Нагадаємо, двоє юних футболістів київського "Динамо" провели "канікули" на Шрі-Ланці.

Мадридський "Реал" поставив ультиматум перед Хабі Алонсо, який не вражає результатами.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
