Реал готов заплатить 120 млн евро за полузащитника Ливерпуля

Райан Гравенберх. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" после неудачного периода в сезоне начал работать над усилением состава. Новых игроков начнут покупать уже в январе.

Об одном из возможных трансферов сообщил портал Fichajes.

"Реал" готовит 120 млн на трансфер

Мадридский "Реал" вышел с конкретным предложением по полузащитнику "Ливерпуля" Райану Гравенберху. По информации испанских источников, "сливочные" готовы заплатить 120 миллионов евро, что подчеркивает стратегическую важность этого шага для клуба.

В руководстве "Реала" считают 23-летнего нидерландца ключевой фигурой для построения нового цикла команды. Сочетание физической мощи, технического качества и тактической зрелости делает Гравенберха универсальным вариантом для центра поля на долгую перспективу.

Предложенная сумма заставила "Ливерпуль" пересмотреть свою позицию. Хотя английский клуб не планировал продавать игрока, контракт которого действует до 2028 года, но финансовый масштаб предложения меняет баланс. В Англии признают, что 120 млн евро могут дать возможность усилить несколько проблемных позиций состава.

Важную роль в продвижении трансфера играет главный тренер Хаби Алонсо. Именно он настаивал на кандидатуре Гравенберха, видя в нем идеальное усиление под свою игровую модель. Его поддержка стала решающим аргументом для согласования инвестиции такого масштаба.

