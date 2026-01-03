Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Реал планирует в январе купить звезду Ливерпуля за 120 млн

Реал планирует в январе купить звезду Ливерпуля за 120 млн

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 23:02
Реал готов заплатить 120 млн евро за полузащитника Ливерпуля
Райан Гравенберх. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" после неудачного периода в сезоне начал работать над усилением состава. Новых игроков начнут покупать уже в январе.

Об одном из возможных трансферов сообщил портал Fichajes.

Реклама
Читайте также:
Райан Гравенберх в матче за Ливерпуль
Райан Гравенберх. Фото: Reuters

"Реал" готовит 120 млн на трансфер

Мадридский "Реал" вышел с конкретным предложением по полузащитнику "Ливерпуля" Райану Гравенберху. По информации испанских источников, "сливочные" готовы заплатить 120 миллионов евро, что подчеркивает стратегическую важность этого шага для клуба.

В руководстве "Реала" считают 23-летнего нидерландца ключевой фигурой для построения нового цикла команды. Сочетание физической мощи, технического качества и тактической зрелости делает Гравенберха универсальным вариантом для центра поля на долгую перспективу.

Предложенная сумма заставила "Ливерпуль" пересмотреть свою позицию. Хотя английский клуб не планировал продавать игрока, контракт которого действует до 2028 года, но финансовый масштаб предложения меняет баланс. В Англии признают, что 120 млн евро могут дать возможность усилить несколько проблемных позиций состава.

Важную роль в продвижении трансфера играет главный тренер Хаби Алонсо. Именно он настаивал на кандидатуре Гравенберха, видя в нем идеальное усиление под свою игровую модель. Его поддержка стала решающим аргументом для согласования инвестиции такого масштаба.

Напомним, двое юных футболистов киевского "Динамо" провели "каникулы" на Шри-Ланке.

Мадридский "Реал" поставил ультиматум перед Хаби Алонсо, который не впечатляет результатами.

футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Ливерпуль Райан Гравенберх
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации