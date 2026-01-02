Гравці Динамо Малиш і Царенко вирушили на відпочинок до Шрі-Ланки

Двоє гравців Динамо покинули Україну, щоб відпочити на Шрі-Ланці
Колишні та нинішні гравці київського "Динамо" наразі проводять новорічну відпустку. Якщо Тарас Михавко поїхав до рідних у Трускавець, то деякі його одноклубники покинули Україну.
Свій відпочинок в Instagram показав правий захисник "Динамо" Навин Малиш, який наразі грає в оренді в "Зорі".
Де відпочивають "динамівці"
Гравці "Динамо" Малиш та Антон Царенко, який грає в оренді в "Лехії" з Польщі, скористалися зимовою паузою в сезоні й разом вирушили на відпочинок до Шрі-Ланки.
Футболісти обрали напрямок із теплим кліматом, океаном та можливістю повноцінного відновлення після насиченої першої частини сезону, у якій обидва мало грали та частіше сиділи на лавці.
Малиш восени виступав на правах оренди за луганську "Зорю", де зіграв лише в восьми матчах, виходячи на заміну.
Царенко паралельно проводив сезон у Польщі, більшу частину якого відновлювався від травми. Після повернення його посадили на лавку запасних, яку він покидав лише у трьох матчах.
Ймовірно, після короткого відпочинку на Шрі-Ланці обидва футболісти мають повернутися до розташування "Динамо", де їх перевірить новий тренерський штаб на чолі з Ігорем Костюком.
Нагадаємо, раніше ексголовний тренер "Динамо" Олександр Шовковський осідлав коня та повідомив, чого йому забракло в 2025 році.
Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував трагічну аварію з Ентоні Джошуа.
Читайте Новини.LIVE!