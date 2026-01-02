Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Двоє гравців Динамо покинули Україну, щоб відпочити на Шрі-Ланці

Двоє гравців Динамо покинули Україну, щоб відпочити на Шрі-Ланці

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 06:45
Гравці Динамо Малиш і Царенко вирушили на відпочинок до Шрі-Ланки
Антон Царенко. Фото: ФК "Динамо" Київ

Колишні та нинішні гравці київського "Динамо" наразі проводять новорічну відпустку. Якщо Тарас Михавко поїхав до рідних у Трускавець, то деякі його одноклубники покинули Україну.

Свій відпочинок в Instagram показав правий захисник "Динамо" Навин Малиш, який наразі грає в оренді в "Зорі".

Реклама
Читайте також:
Навин Малыш
Навін Малиш. Фото: instagram.com/navin.malysh

Де відпочивають "динамівці"

Гравці "Динамо" Малиш та Антон Царенко, який грає в оренді в "Лехії" з Польщі, скористалися зимовою паузою в сезоні й разом вирушили на відпочинок до Шрі-Ланки.

Навин Малыш и Антон Царенко
Навін Малиш та Антон Царенко потрапили на фото. Фото: instagram.com/navin.malysh

Футболісти обрали напрямок із теплим кліматом, океаном та можливістю повноцінного відновлення після насиченої першої частини сезону, у якій обидва мало грали та частіше сиділи на лавці.

Малиш восени виступав на правах оренди за луганську "Зорю", де зіграв лише в восьми матчах, виходячи на заміну.

Навин Малыш
Навін Малиш з дівчиною. Фото: instagram.com/navin.malysh

Царенко паралельно проводив сезон у Польщі, більшу частину якого відновлювався від травми. Після повернення його посадили на лавку запасних, яку він покидав лише у трьох матчах.

Ймовірно, після короткого відпочинку на Шрі-Ланці обидва футболісти мають повернутися до розташування "Динамо", де їх перевірить новий тренерський штаб на чолі з Ігорем Костюком.

Нагадаємо, раніше ексголовний тренер "Динамо" Олександр Шовковський осідлав коня та повідомив, чого йому забракло в 2025 році.

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував трагічну аварію з Ентоні Джошуа.

футбол Шрі-Ланка відпустка Динамо Антон Царенко Навін Малиш
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації