Гравці Динамо Малиш і Царенко вирушили на відпочинок до Шрі-Ланки

Антон Царенко. Фото: ФК "Динамо" Київ

Колишні та нинішні гравці київського "Динамо" наразі проводять новорічну відпустку. Якщо Тарас Михавко поїхав до рідних у Трускавець, то деякі його одноклубники покинули Україну.

Свій відпочинок в Instagram показав правий захисник "Динамо" Навин Малиш, який наразі грає в оренді в "Зорі".

Реклама

Читайте також:

Навін Малиш. Фото: instagram.com/navin.malysh

Де відпочивають "динамівці"

Гравці "Динамо" Малиш та Антон Царенко, який грає в оренді в "Лехії" з Польщі, скористалися зимовою паузою в сезоні й разом вирушили на відпочинок до Шрі-Ланки.

Навін Малиш та Антон Царенко потрапили на фото. Фото: instagram.com/navin.malysh

Футболісти обрали напрямок із теплим кліматом, океаном та можливістю повноцінного відновлення після насиченої першої частини сезону, у якій обидва мало грали та частіше сиділи на лавці.

Малиш восени виступав на правах оренди за луганську "Зорю", де зіграв лише в восьми матчах, виходячи на заміну.

Навін Малиш з дівчиною. Фото: instagram.com/navin.malysh

Царенко паралельно проводив сезон у Польщі, більшу частину якого відновлювався від травми. Після повернення його посадили на лавку запасних, яку він покидав лише у трьох матчах.

Ймовірно, після короткого відпочинку на Шрі-Ланці обидва футболісти мають повернутися до розташування "Динамо", де їх перевірить новий тренерський штаб на чолі з Ігорем Костюком.

Нагадаємо, раніше ексголовний тренер "Динамо" Олександр Шовковський осідлав коня та повідомив, чого йому забракло в 2025 році.

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував трагічну аварію з Ентоні Джошуа.