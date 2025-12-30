Фʼюрі відреагував на смертельне ДТП з Ентоні Джошуа

Тайсон Ф'юрі. Фото: кадр з відео

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Ентоні Джошуа 29 грудня потрапив у жахливу автотрощу в Нігерії. В результаті зіткнення з вантажівкою загинули тренери та друзі боксера.

На трагедію в Instagram відреагував колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі.

Тайсон відреагував за загибель тренерів Джошуа

Колишній чемпіон світу висловив співчуття у зв’язку із загибеллю двох членів команди Джошуа — тренерів Сіни та Латца.

Ф’юрі зазначив, що новина стала для нього дуже сумною, та вшанував пам’ять загиблих, побажавши їм спокою.

"Це дуже сумно. Нехай Бог подарує їм гарну постіль на небесах", — написав Фʼюрі.

Тренери боксера загинули на місці події, оскільки сиділи спереду, а сам Джошуа, який був на задньому сидінні, отримав травми й був госпіталізований.

Раніше в медіа з’явилася інформація, що через ДТП скасували бій Ф’юрі та Джошуа, які мали побитися в 2026 році.

Нагадаємо, до Ентоні Джошуа звернулися його екссуперники Олександр Усик та Джейк Пол відреагували.

Також легендарний боксер Володимир Кличко підтримав Ентоні після ДТП.