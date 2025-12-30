Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Опублікована офіційна заява про стан Джошуа після смертельної ДТП

Опублікована офіційна заява про стан Джошуа після смертельної ДТП

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 01:39
Matchroom Boxing опублікувала заяву по стану Джошуа
Ентоні Джошуа. Фото: кадр з відео

Ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі Ентоні Джошуа 29 грудня потрапив у автотрощу в Нігерії. Після зіткнення позашляховика з вантажівкою загинули двоє тренерів боксера.

Офіційну заяву щодо події опублікувала промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про стан Джошуа

У компанії повідомили, що аварія сталася в Лагосі, Нігерія. Внаслідок ДТП загинули двоє близьких друзів і членів команди боксера — Сіна Гамі та Латіф Аєоделє.

Також було зазначено, що Джошуа зазнав травм і був доставлений до лікарні для обстеження та лікування. Його стан лікарі оцінюють як стабільний, спортсмен перебуває під медичним наглядом.

Matchroom Boxing і 258 BXG висловили співчуття родинам і друзям загиблих та попросили з повагою поставитися до їхнього права на приватність у цей складний період, додавши, що додаткових коментарів наразі не надаватимуть.

За наявною інформацією, автомобіль Lexus, у якому Джошуа перебував на пасажирському сидінні, перевищив швидкість і зіткнувся з вантажівкою.

Нагадаємо, раніше опублікували перші кадри з аварії з автомобілем Джошуа.

Також промоутер Джошуа заявив про скасування поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

ДТП Нігерія бокс Ентоні Джошуа професійний бокс
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації