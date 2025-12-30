Matchroom Boxing опублікувала заяву по стану Джошуа

Ентоні Джошуа. Фото: кадр з відео

Ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі Ентоні Джошуа 29 грудня потрапив у автотрощу в Нігерії. Після зіткнення позашляховика з вантажівкою загинули двоє тренерів боксера.

Офіційну заяву щодо події опублікувала промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Що відомо про стан Джошуа

У компанії повідомили, що аварія сталася в Лагосі, Нігерія. Внаслідок ДТП загинули двоє близьких друзів і членів команди боксера — Сіна Гамі та Латіф Аєоделє.

Також було зазначено, що Джошуа зазнав травм і був доставлений до лікарні для обстеження та лікування. Його стан лікарі оцінюють як стабільний, спортсмен перебуває під медичним наглядом.

Matchroom Boxing і 258 BXG висловили співчуття родинам і друзям загиблих та попросили з повагою поставитися до їхнього права на приватність у цей складний період, додавши, що додаткових коментарів наразі не надаватимуть.

За наявною інформацією, автомобіль Lexus, у якому Джошуа перебував на пасажирському сидінні, перевищив швидкість і зіткнувся з вантажівкою.

Нагадаємо, раніше опублікували перші кадри з аварії з автомобілем Джошуа.

Також промоутер Джошуа заявив про скасування поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.