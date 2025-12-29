Ентоні Джошуа потрапив у смертельну ДТП в Нігерії

Ентоні Джошуа. Фото: Reuters

В Нігерії сталася дорожньо-транспортна пригода, учасником, якої став колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа. Ця аварія сталася через тиждень після бою з Джейком Полом.

Про аварію повідомили нігерійці в соціальних мережах, передає портал Новини.LIVE.

Джошуа потрапив у автомобільну аварію — є загиблі

Інцидент стався під час його перебування Джошуа на своїй історичній батьківщині з приватним візитом.

За повідомленнями місцевих ЗМІ та очевидців, аварія була серйозною та призвела до загибелі двох людей. Сам боксер вижив і, за попередньою інформацією, не зазнав критичних травм. Водночас на фото та відео видно, що боксеру було дуже боляче.

Just look at the terrible state of Nigeria.



After a major accident reportedly involving Anthony Joshua, where two lives were lost, there was no visible emergency response; no ambulance, no proper medical care. Instead, he was made to sit upright in the front of a police van… pic.twitter.com/xZ5IEP9hF6 — Esen (@SemiNigerian) December 29, 2025

Джошуа після ДТП перебував у поліцейському автомобілі в сидячому положенні, хоча за стандартними протоколами постраждалих після серйозних зіткнень мають стабілізувати та оглядати медики, яких не було на місці події.

Офіційні структури Нігерії наразі не оприлюднили детальний звіт про обставини ДТП.

