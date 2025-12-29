Відео
Джошуа потрапив у смертельну ДТП в Нігерії

Джошуа потрапив у смертельну ДТП в Нігерії

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 15:45
Ентоні Джошуа потрапив у смертельну ДТП в Нігерії
Ентоні Джошуа. Фото: Reuters

В Нігерії сталася дорожньо-транспортна пригода, учасником, якої став колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа. Ця аварія сталася через тиждень після бою з Джейком Полом.

Про аварію повідомили нігерійці в соціальних мережах, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Джошуа потрапив у автомобільну аварію — є загиблі

Інцидент стався під час його перебування Джошуа на своїй історичній батьківщині з приватним візитом.

За повідомленнями місцевих ЗМІ та очевидців, аварія була серйозною та призвела до загибелі двох людей. Сам боксер вижив і, за попередньою інформацією, не зазнав критичних травм. Водночас на фото та відео видно, що боксеру було дуже боляче.

Джошуа після ДТП перебував у поліцейському автомобілі в сидячому положенні, хоча за стандартними протоколами постраждалих після серйозних зіткнень мають стабілізувати та оглядати медики, яких не було на місці події.

Офіційні структури Нігерії наразі не оприлюднили детальний звіт про обставини ДТП.

Нагадаємо, чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик визначився з наступним суперником.

Колишній гравець київського "Динамо" Олег Саленко посварився з власниками столичного клубу.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
