Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик підтвердив ім'я свого наступного суперника

Усик підтвердив ім'я свого наступного суперника

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 00:05
Усик проведе бій у 2026 році — українець назвав ім'я суперника
Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик повернеться на ринг в 2026 році. Українець вже визначився з суперником.

Усик битиметься з Деонтеєм Вайлдером, повідомив портал Boxing News.

Реклама
Читайте також:
Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик проведе бій із зіркою

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі прибув до Ер-Ріяда, де відвідав велике боксерське шоу за участі абсолютного чемпіона світу Наої Іноуе. Японець упевнено переміг мексиканця Алана Давіда Пікассо за очками, а серед почесних гостей вечора був і український боксер.

Під час спілкування з журналістами Усик підтвердив, що наступного року планує повернутися на ринг у поєдинку проти Деонтея Вайлдера. За словами українця, саме цей бій залишається його пріоритетом, і жодних змін у планах наразі немає.

Вайлдер — колишній чемпіон світу та один із найнебезпечніших нокаутерів. Американець провів 49 професійних боїв, здобув 44 перемоги, з яких 43 — достроково.

Останній  поєдинок Усик провів у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді та знову об’єднав чемпіонські пояси. Восени українець відмовився від титулу WBO.

Нагадаємо, в "Динамо" польський тренер живе на базі, оскільки у Києві наразі небезпечно.

Також ексгравець "Динамо" Олег Саленко розповів про суперечку з Григорієм Суркісом через Олександра Шовковського.

Центральний захисник "Динамо" провів Різдво на відомому курорті.

Олександр Усик бокс Деонтей Вайлдер суперважка вага українські боксери
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації