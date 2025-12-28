Усик проведе бій у 2026 році — українець назвав ім'я суперника

Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик повернеться на ринг в 2026 році. Українець вже визначився з суперником.

Усик битиметься з Деонтеєм Вайлдером, повідомив портал Boxing News.

Усик проведе бій із зіркою

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі прибув до Ер-Ріяда, де відвідав велике боксерське шоу за участі абсолютного чемпіона світу Наої Іноуе. Японець упевнено переміг мексиканця Алана Давіда Пікассо за очками, а серед почесних гостей вечора був і український боксер.

Під час спілкування з журналістами Усик підтвердив, що наступного року планує повернутися на ринг у поєдинку проти Деонтея Вайлдера. За словами українця, саме цей бій залишається його пріоритетом, і жодних змін у планах наразі немає.

Вайлдер — колишній чемпіон світу та один із найнебезпечніших нокаутерів. Американець провів 49 професійних боїв, здобув 44 перемоги, з яких 43 — достроково.

Останній поєдинок Усик провів у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді та знову об’єднав чемпіонські пояси. Восени українець відмовився від титулу WBO.

