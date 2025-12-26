Фʼюрі назвав бій, якого уникає Усик

Ф'юрі назвав боксера, з яким Усик не захоче битися
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі двічі програвав Олександру Усику. Тому він вважає, що знає, які бої не хоче приймати українець.
Про суперника, з яким не хоче битися Усик Тайсон розповів у інтерв'ю на DAZN.
Ф'юрі побачив небезпеку для Усика
Ф’юрі пояснив, чому не вірить у поєдинок між Усиком та тимчасовим чемпіоном WBC Агітом Кабайєлом, який є претендентом для українця.
За словами Ф’юрі, такий бій не має комерційної привабливості і тому Усик орієнтується на найбільші івенти й максимальні гонорари, тоді як протистояння з Кабайєлом не принесе порівнянного фінансового ефекту.
Ф’юрі визнав, що Кабайєл — складний опонент у рингу, однак наголосив, що у сучасному боксі на топ-рівні вирішальними є популярність і масштаб події, а не лише спортивний ризик.
