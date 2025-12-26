Відео
Україна
Головна Спорт Ф'юрі назвав боксера, з яким Усик не захоче битися

Ф'юрі назвав боксера, з яким Усик не захоче битися

Дата публікації: 26 грудня 2025 00:05
Фʼюрі назвав бій, якого уникає Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі двічі програвав Олександру Усику. Тому він вважає, що знає, які бої не хоче приймати українець.

Про суперника, з яким не хоче битися Усик Тайсон розповів у інтерв'ю на DAZN.

Тайсон Фьюри
Тайсон Ф'юрі. Фото: кадр з відео

Ф'юрі побачив небезпеку для Усика

Ф’юрі пояснив, чому не вірить у поєдинок між Усиком та тимчасовим чемпіоном WBC Агітом Кабайєлом, який є претендентом для українця.

За словами Ф’юрі, такий бій не має комерційної привабливості і тому Усик орієнтується на найбільші івенти й максимальні гонорари, тоді як протистояння з Кабайєлом не принесе порівнянного фінансового ефекту.

Ф’юрі визнав, що Кабайєл — складний опонент у рингу, однак наголосив, що у сучасному боксі на топ-рівні вирішальними є популярність і масштаб події, а не лише спортивний ризик.

Нагадаємо, у "Динамо" на збори візьмуть легіонера, який не грав цього сезону.

Олександр Кучер припинив роботу в одеському "Чорноморці" через третє місце в Першій лізі.

Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі суперважка вага професійний бокс українські боксери
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
