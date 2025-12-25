Костюк повертає Самбу Діалло до Динамо — вінгер поїде на зимові збори

Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" наразі готує список гравців, які полетять на зимовий тренувальний збір. У переліку футболістів Ігоря Костюка будуть навіть несподівані прізвища.

Про одне з таких прізвищ повідомив паблік INSIDE UPL.

За інформацією джерела, гравцем, якого хоче реанімувати Костюк, є сенегалець Самба Діалло.

Самба Діалло. Фото: "Динамо" Київ

Ще місяць тому майбутнє Діалло в "Динамо" виглядало майже вирішеним: у листопаді клуб схилявся до варіанту з орендою вінгера, якого забракував Олександр Шовковський.

Однак після звільнення Шовковського Костюк вирішив взяти Самбу на зимові збори разом з основною командою, а питання оренди наразі зняте з порядку денного.

Для Діалло це може стати ключовим моментом у київському етапі кар’єри. Саме під керівництвом Костюка він демонстрував свій найкращий футбол у команді U-19, де був одним із лідерів.

Новий тренер добре знає сильні сторони вінгера й, очевидно, готовий дати йому ще один шанс у першій команді. Від того, як сенегалець скористається цією можливістю, залежатиме його подальша роль у команді.

