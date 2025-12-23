Трамп оцінив бій Джейка Пола з Джошуа та здивував вердиктом

Трамп висловився про нокаут Джейка Пола в бою з Джошуа
Президент США Дональд Трамп відреагував на поразку блогера та боксера важкої ваги Джейка Пола у поєдинку проти колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.
Американський політик подивився бій уже після його завершення і вирішив публічно поділитися враженнями в соцмережі Truth.
Поєдинок відбувся в ніч на 20 грудня і завершився перемогою Ентоні Джошуа нокаутом у шостому раунді. До цього Джейк Пол тричі опинявся в нокдауні — двічі в п'ятому раунді та ще раз у шостому, після чого рефері зупинив бій.
Що президент США написав про поєдинок
За словами Дональда Трампа, поєдинок вийшов видовищним, а сам Джейк Пол проявив себе з несподіваного боку, попри підсумковий результат. Окремо він відзначив різницю в габаритах та досвіді суперників, підкресливши, що для Пола це був серйозний виклик.
"У літаку я подивився бій Джейка Пола, і він показав себе дуже добре. Він продемонстрував велику мужність у поєдинку з дуже талановитим і величезним Ентоні Джошуа. Це було фантастичне видовище, і до Джейка є повага за стійкість і майстерність", — написав Трамп.
