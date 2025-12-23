Трамп оцінив бій Джейка Пола з Джошуа та здивував вердиктом

Джейк Пол в обіймах свого брата Логана. Фото: Reuters/Marco Bello

Президент США Дональд Трамп відреагував на поразку блогера та боксера важкої ваги Джейка Пола у поєдинку проти колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Американський політик подивився бій уже після його завершення і вирішив публічно поділитися враженнями в соцмережі Truth.

Реклама

Читайте також:

Поєдинок відбувся в ніч на 20 грудня і завершився перемогою Ентоні Джошуа нокаутом у шостому раунді. До цього Джейк Пол тричі опинявся в нокдауні — двічі в п'ятому раунді та ще раз у шостому, після чого рефері зупинив бій.

Дональд Трамп у Маямі. Фото: Reuters/Jessica Koscielniak

Що президент США написав про поєдинок

За словами Дональда Трампа, поєдинок вийшов видовищним, а сам Джейк Пол проявив себе з несподіваного боку, попри підсумковий результат. Окремо він відзначив різницю в габаритах та досвіді суперників, підкресливши, що для Пола це був серйозний виклик.

"У літаку я подивився бій Джейка Пола, і він показав себе дуже добре. Він продемонстрував велику мужність у поєдинку з дуже талановитим і величезним Ентоні Джошуа. Це було фантастичне видовище, і до Джейка є повага за стійкість і майстерність", — написав Трамп.

Нагадаємо, тим часом український боксер Володимир Кличко пояснив, чому необхідно заново відбудувати літак Ан-225 Мрія.

Навколо форварда італійської "Роми" Артема Довбика продовжують виникати трансферні чутки, з'явився зовсім екзотичний варіант.