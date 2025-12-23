Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Трамп высказался о нокауте Джейка Пола в бою с Джошуа

Трамп высказался о нокауте Джейка Пола в бою с Джошуа

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 23:06
Трамп оценил бой Джейка Пола с Джошуа и удивил вердиктом
Джейк Пол в объятиях своего брата Логана. Фото: Reuters/Marco Bello

Президент США Дональд Трамп отреагировал на поражение блогера и боксера тяжелого веса Джейка Пола в поединке против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Американский политик посмотрел бой уже после его завершения и решил публично поделиться впечатлениями в соцсети Truth.

Реклама
Читайте также:

Поединок состоялся в ночь на 20 декабря и завершился победой Энтони Джошуа нокаутом в шестом раунде. До этого Джейк Пол трижды оказывался в нокдауне — дважды в пятом раунде и еще раз в шестом, после чего рефери остановил бой. 

Дональд Трамп
Дональд Трамп в Майами. Фото: Reuters/Jessica Koscielniak

Что президент США написал о поединке

По словам Дональда Трампа, поединок получился зрелищным, а сам Джейк Пол проявил себя с неожиданной стороны, несмотря на итоговый результат. Отдельно он отметил разницу в габаритах и опыте соперников, подчеркнув, что для Пола это был серьезный вызов.

"В самолете я посмотрел бой Джейка Пола, и он показал себя очень хорошо. Он продемонстрировал большое мужество в поединке с очень талантливым и огромным Энтони Джошуа. Это было фантастическое зрелище, и к Джейку есть уважение за стойкость и мастерство", — написал Трамп. 

Напомним, тем временем украинский боксер Владимир Кличко объяснил, почему необходимо заново отстроить самолет Ан-225 Мрия. 

Вокруг форварда итальянской "Ромы" Артема Довбика продолжают возникать трансферные слухи, появился совсем экзотический вариант

спорт Дональд Трамп бокс Энтони Джошуа Джейк Пол
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации