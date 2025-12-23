Трамп оценил бой Джейка Пола с Джошуа и удивил вердиктом

Джейк Пол в объятиях своего брата Логана. Фото: Reuters/Marco Bello

Президент США Дональд Трамп отреагировал на поражение блогера и боксера тяжелого веса Джейка Пола в поединке против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Американский политик посмотрел бой уже после его завершения и решил публично поделиться впечатлениями в соцсети Truth.

Поединок состоялся в ночь на 20 декабря и завершился победой Энтони Джошуа нокаутом в шестом раунде. До этого Джейк Пол трижды оказывался в нокдауне — дважды в пятом раунде и еще раз в шестом, после чего рефери остановил бой.

Дональд Трамп в Майами. Фото: Reuters/Jessica Koscielniak

Что президент США написал о поединке

По словам Дональда Трампа, поединок получился зрелищным, а сам Джейк Пол проявил себя с неожиданной стороны, несмотря на итоговый результат. Отдельно он отметил разницу в габаритах и опыте соперников, подчеркнув, что для Пола это был серьезный вызов.

"В самолете я посмотрел бой Джейка Пола, и он показал себя очень хорошо. Он продемонстрировал большое мужество в поединке с очень талантливым и огромным Энтони Джошуа. Это было фантастическое зрелище, и к Джейку есть уважение за стойкость и мастерство", — написал Трамп.

