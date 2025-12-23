Видео
Главная Спорт Цыганык объяснил, что происходит с Довбиком в Роме

Цыганык объяснил, что происходит с Довбиком в Роме

Дата публикации 23 декабря 2025 19:05
Что ждет Довбика в Роме — журналист раскрыл новые детали
Артем Довбик получил травму. Фото: Silvia Lore/Getty Images

Украинский журналист Игорь Цыганык поделился актуальной информацией о будущем нападающего Артема Довбика, который выступает за римскую "Рому". По его данным, интерес к форварду сохраняется сразу с нескольких направлений, включая английский рынок. 

Также у Довбика есть и альтернативные варианты за пределами Европы, сообщил журналист в эфире программы "Цыганык LIVE". 

Вокруг 28-летнего украинца продолжают циркулировать трансферные слухи, однако ситуация остается динамичной. При этом в клубе пока не спешат с резкими решениями, а сам игрок остается частью текущих планов тренерского штаба, несмотря на нестабильную результативность в первой части сезона. 

Артем Довбик
Артем Довбик в сборной Украины. Фото: УАФ

Что происходит вокруг Довбика 

"Я знаю, что по Артему есть интерес со стороны клубов АПЛ, и он никуда не исчез. О варианте с "Сандерлендом" слышал, как и о том, что "Вест Хэм" продолжает следить за ситуацией. Также ранее серьезное внимание к Довбику проявляли клубы Саудовской Аравии, но актуален ли этот вариант сейчас — сказать сложно", — отметил Цыганык.

Отдельно журналист подчеркнул, что в ближайшее время на украинца продолжит рассчитывать главный тренер Джан Пьеро Гасперини, который не намерен резко менять иерархию в атаке. В текущем сезоне Довбик провел 14 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. 

Напомним, главный секрет успеха Ярославы Магучих выдала ее партнерша по команде и соперника Юлия Левченко. 

Известный боксер Владимир Кличко назвал мечту, которая не связана со спортом. 

Сборная Украины может принять Швецию в марте 2026 года не в оптимальном для соперника составе

