Кличко призвал отстроить Ан-225 Мрия после уничтожения россиянами

Владимир Кличко. Фото: Bild

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко вспомнил о разрушенном самолете Ан-225 "Мрия". Этот транспортный самолет был самым большим в мире.

Легендарный Кличко вспомнил о нем в день годовщины первого полета.

Я видел Ан-225 "Мрия" в ноябре 2021 года до того, как он был уничтожен в Хостомеле 3 месяца спустя. 640 тонн чистого авиационного гения. Построенный для процветания в самых суровых условиях. Это был наш посол с крыльями.

"Мрия" в переводе с украинского означает сон. Восстанавливать его - не мечта, а... pic.twitter.com/VtaAB5JNKR - Кличко (@Klitschko) 21 декабря 2025 г.

Нужно построить новую "Мрию"

Кроме того, что Кличко почтил 37-ю годовщину первого полета легендарного самолета Ан-225 "Мрия", он также вспомнил, что самолет был одним из самых узнаваемых символов Украины в мире.

Кличко вспомнил, что видел Ан-225 в ноябре 2021 года - всего за несколько месяцев до его уничтожения в Гостомеле. По его словам, самолет олицетворял 640 тонн инженерного гения, созданного для работы в самых сложных условиях, и был настоящим "амбассадором с крыльями" для Украины.

Экс-чемпион подчеркнул, что название самолета означает "мечту", однако восстановление Ан-225 он считает не фантазией, а вопросом уверенности. По его убеждению, украинский дух так же крепок и несокрушим, как и легендарный самолет.

Ан-225 был уничтожен в феврале 2022 года во время российской атаки на аэродром в Гостомеле.

