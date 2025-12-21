Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Кличко закликав відбудувати Ан-225 Мрія

Кличко закликав відбудувати Ан-225 Мрія

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 23:02
Кличко закликав відбудувати Ан-225 Мрія після знищення росіянами
Володимир Кличко. Фото: Bild

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко згадав про зруйнований літак Ан-225 "Мрія". Цей транспортний літак був найбільшим у світі.

Легендарний Кличко згадав про нього в день річниці першого польоту.

Реклама
Читайте також:

Потрібно збудувати нову "Мрію"

Окрім того, що Кличко вшанував 37-му річницю першого польоту легендарного літака Ан-225 "Мрія", він також згадав, що літак був одним з найвпізнаваніших символів України у світі.

Кличко пригадав, що бачив Ан-225 у листопаді 2021 року — лише за кілька місяців до його знищення у Гостомелі. За його словами, літак уособлював 640 тонн інженерного генія, створеного для роботи в найскладніших умовах, і був справжнім "амбасадором з крилами" для України.

Ексчемпіон наголосив, що назва літака означає "мрію", однак відбудову Ан-225 він вважає не фантазією, а питанням упевненості. На його переконання, український дух так само міцний і незламний, як і легендарний літак.

Ан-225 було знищено в лютому 2022 року під час російської атаки на аеродром у Гостомелі.

Нагадаємо, раніше нинішній чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик згадав про бій поти Тайсона Ф'юрі.

Також Усик допомагав Ентоні Джошуа готуватися до наступного бою.

літак Володимир Кличко бокс Мрія Антонов
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації