Кличко закликав відбудувати Ан-225 Мрія після знищення росіянами

Кличко закликав відбудувати Ан-225 Мрія
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко згадав про зруйнований літак Ан-225 "Мрія". Цей транспортний літак був найбільшим у світі.
Легендарний Кличко згадав про нього в день річниці першого польоту.
I saw the An-225 Mriya in November 2021 before it was destroyed at Hostomel 3 months later. 640 tons of pure aeronautical genius. Built to thrive in the harshest conditions. It was our ambassador with wings.— Klitschko (@Klitschko) December 21, 2025
„Mriya“ means dream in Ukrainian. Rebuilding it isn’t a dream, it’s a… pic.twitter.com/VtaAB5JNKR
Потрібно збудувати нову "Мрію"
Окрім того, що Кличко вшанував 37-му річницю першого польоту легендарного літака Ан-225 "Мрія", він також згадав, що літак був одним з найвпізнаваніших символів України у світі.
Кличко пригадав, що бачив Ан-225 у листопаді 2021 року — лише за кілька місяців до його знищення у Гостомелі. За його словами, літак уособлював 640 тонн інженерного генія, створеного для роботи в найскладніших умовах, і був справжнім "амбасадором з крилами" для України.
Ексчемпіон наголосив, що назва літака означає "мрію", однак відбудову Ан-225 він вважає не фантазією, а питанням упевненості. На його переконання, український дух так само міцний і незламний, як і легендарний літак.
Ан-225 було знищено в лютому 2022 року під час російської атаки на аеродром у Гостомелі.
Нагадаємо, раніше нинішній чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик згадав про бій поти Тайсона Ф'юрі.
Також Усик допомагав Ентоні Джошуа готуватися до наступного бою.
Читайте Новини.LIVE!