Кличко закликав відбудувати Ан-225 Мрія після знищення росіянами

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко згадав про зруйнований літак Ан-225 "Мрія". Цей транспортний літак був найбільшим у світі.

Легендарний Кличко згадав про нього в день річниці першого польоту.

I saw the An-225 Mriya in November 2021 before it was destroyed at Hostomel 3 months later. 640 tons of pure aeronautical genius. Built to thrive in the harshest conditions. It was our ambassador with wings.

„Mriya“ means dream in Ukrainian. Rebuilding it isn’t a dream, it’s a… pic.twitter.com/VtaAB5JNKR — Klitschko (@Klitschko) December 21, 2025

Потрібно збудувати нову "Мрію"

Окрім того, що Кличко вшанував 37-му річницю першого польоту легендарного літака Ан-225 "Мрія", він також згадав, що літак був одним з найвпізнаваніших символів України у світі.

Кличко пригадав, що бачив Ан-225 у листопаді 2021 року — лише за кілька місяців до його знищення у Гостомелі. За його словами, літак уособлював 640 тонн інженерного генія, створеного для роботи в найскладніших умовах, і був справжнім "амбасадором з крилами" для України.

Ексчемпіон наголосив, що назва літака означає "мрію", однак відбудову Ан-225 він вважає не фантазією, а питанням упевненості. На його переконання, український дух так само міцний і незламний, як і легендарний літак.

Ан-225 було знищено в лютому 2022 року під час російської атаки на аеродром у Гостомелі.

