Усик допомагав Джошуа готуватися до бою з Джейком Полом — відео

В мережі з'явилося відео, як Усик тренував Джошуа
Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Ентоні Джошуа переміг нокаутом влогера Джейка Пола. До цього поєдинку британця готувала команда Олександра Усика.
При цьому, сам Усик брав участь в підготовці Джошуа. Відео українець розмістив у Instagram.
Усик допоміг Джошуа
Після поєдинку Джошуа та Пола директор команди Усика Сергій Лапін опублікував відео з підготовки Джошуа до цього бою. На кадрах видно, як Усик бере участь у тренувальному процесі британця та допомагає йому з технікою.
Комбінація, якою переміг Джошуа, була схожа на ту, яку Усик демонстрував Ентоні.
Джошуа не поспішав перемогти і лише тому виграв у шостому раунді. Спершу він двічі відправив опонента в нокдаун в п’ятому та завершив поєдинок в шостому раунді.
