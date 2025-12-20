Відео
Головна Спорт В мережі з'явилося відео, як Усик тренував Джошуа

В мережі з'явилося відео, як Усик тренував Джошуа

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 21:16
Усик допомагав Джошуа готуватися до бою з Джейком Полом — відео
Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Ентоні Джошуа переміг нокаутом влогера Джейка Пола. До цього поєдинку британця готувала команда Олександра Усика.

При цьому, сам Усик брав участь в підготовці Джошуа. Відео українець розмістив у Instagram.

Усик допоміг Джошуа

Після поєдинку Джошуа та Пола директор команди Усика Сергій Лапін опублікував відео з підготовки Джошуа до цього бою. На кадрах видно, як Усик бере участь у тренувальному процесі британця та допомагає йому з технікою.

Комбінація, якою переміг Джошуа, була схожа на ту, яку Усик демонстрував Ентоні.

Джошуа не поспішав перемогти і лише тому виграв у шостому раунді. Спершу він двічі відправив опонента в нокдаун в п’ятому та завершив поєдинок в шостому раунді.

Нагадаємо, об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик допоміг зібрати кошти на лікування дитини.

Іспанська "Жирона" може купити футболіста збірної України.

Також стали відомі суми, які "Динамо" та "Шахтар" заробили в єврокубковому сезоні.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
