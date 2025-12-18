Жирона націлилася на трансфер українця Пищура

Олександр Пищур (по центру). Фото: УАФ

Іспанська "Жирона" продовжує цікавитися українськими футболістами. Наразі в команді вже три гравці з України, і навколо клубу поширюються чутки про можливий трансфер Миколи Шапаренка з "Динамо".

"Жирона" також стежить за гравцем збірної України U-19 Олександром Пищуром, повідомив журналіст Іван Кіурос.

Олександр Пищур. Фото: instagram.com/pyshchur_11

"Жирона" може купити четвертого українця

Іспанська "Жирона" наразі зацікавлена у нападнику угорського "Дьора", який є сином колишнього гравця "Волині" Олександра Пищура.

За наявною інформацією, клуб Ла Ліги вже зробив пропозицію щодо трансферу 20-річного високорослого форварда. Водночас через нерегулярну ігрову практику Пищура у складі угорської команди розглядається варіант, за якого українець спочатку виступатиме за молодіжну команду "Жирони".

Пищур приєднався до "Дьора" влітку 2025 року. У поточному сезоні він провів 20 матчів у всіх турнірах, забив чотири м’ячі та віддав одну результативну передачу.

За "Жирону" вже виступають українці Владислав Ванат, Віктор Циганков і Владислав Крапивцов.

