Жирона націлилася на трансфер українця Пищура

Жирона намагається купити сина відомого українського футболіста
Іспанська "Жирона" продовжує цікавитися українськими футболістами. Наразі в команді вже три гравці з України, і навколо клубу поширюються чутки про можливий трансфер Миколи Шапаренка з "Динамо".
"Жирона" також стежить за гравцем збірної України U-19 Олександром Пищуром, повідомив журналіст Іван Кіурос.
"Жирона" може купити четвертого українця
Іспанська "Жирона" наразі зацікавлена у нападнику угорського "Дьора", який є сином колишнього гравця "Волині" Олександра Пищура.
За наявною інформацією, клуб Ла Ліги вже зробив пропозицію щодо трансферу 20-річного високорослого форварда. Водночас через нерегулярну ігрову практику Пищура у складі угорської команди розглядається варіант, за якого українець спочатку виступатиме за молодіжну команду "Жирони".
Пищур приєднався до "Дьора" влітку 2025 року. У поточному сезоні він провів 20 матчів у всіх турнірах, забив чотири м’ячі та віддав одну результативну передачу.
За "Жирону" вже виступають українці Владислав Ванат, Віктор Циганков і Владислав Крапивцов.
