Україна
Главная Спорт Жирона пытается купить сына известного украинского футболиста

Жирона пытается купить сына известного украинского футболиста

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 17:56
Жирона нацелилась на трансфер украинца Пищура
Александр Пищур (по центру). Фото: УАФ

Испанская "Жирона" продолжает интересоваться украинскими футболистами. Сейчас в команде уже три игрока из Украины, и вокруг клуба распространяются слухи о возможном трансфере Николая Шапаренко из "Динамо".

"Жирона" также следит за игроком сборной Украины U-19 Александром Пищуром, сообщил журналист Иван Киурос.

Александр Пищур
Александр Пищур. Фото: instagram.com/pyshchur_11

"Жирона" может купить четвертого украинца

Испанская "Жирона" сейчас заинтересована в нападающем венгерского "Дера", который является сыном бывшего игрока "Волыни" Александра Пищура.

По имеющейся информации, клуб Ла Лиги уже сделал предложение по трансферу 20-летнего высокорослого форварда. В то же время из-за нерегулярной игровой практики Пищура в составе венгерской команды рассматривается вариант, при котором украинец сначала будет выступать за молодежную команду "Жироны".

Пищур присоединился к "Деру" летом 2025 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

За "Жирону" уже выступают украинцы Владислав Ванат, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

