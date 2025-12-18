Жирона нацелилась на трансфер украинца Пищура

Жирона пытается купить сына известного украинского футболиста
Испанская "Жирона" продолжает интересоваться украинскими футболистами. Сейчас в команде уже три игрока из Украины, и вокруг клуба распространяются слухи о возможном трансфере Николая Шапаренко из "Динамо".
"Жирона" также следит за игроком сборной Украины U-19 Александром Пищуром, сообщил журналист Иван Киурос.
"Жирона" может купить четвертого украинца
Испанская "Жирона" сейчас заинтересована в нападающем венгерского "Дера", который является сыном бывшего игрока "Волыни" Александра Пищура.
По имеющейся информации, клуб Ла Лиги уже сделал предложение по трансферу 20-летнего высокорослого форварда. В то же время из-за нерегулярной игровой практики Пищура в составе венгерской команды рассматривается вариант, при котором украинец сначала будет выступать за молодежную команду "Жироны".
Пищур присоединился к "Деру" летом 2025 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
За "Жирону" уже выступают украинцы Владислав Ванат, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.
